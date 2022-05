Gewonden bij ongeluk attractie Sprookjesbos Valkenburg

In een attractie in pretpark Sprookjesbos Valkenburg zijn vrijdag meerdere mensen gewond geraakt toen een karretje naar beneden viel. Twee volwassenen en een kind zijn met verwondingen naar het ziekenhuis afgevoerd, hun toestand is stabiel. Dat meldt de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

VRZuidLimburg Veiligheidsregio Zuid-Limburg Een karretje van de attractie is naar beneden gevallen. Hierin zaten 2 volwassenen en 2 kinderen. De beide volwassen en 1 kind zijn naar het ziekenhuis. Hun toestand is stabiel. 27 mei 2022 @ 13:45 Volgen

Naar aanleiding van het incident werd een traumahelikopter opgeroepen. In het gevallen karretje zaten twee volwassenen en twee kinderen. Het is nog niet duidelijk waardoor het ongeluk gebeurd is en hoe ernstig het letsel van de gewonden is.

Een medewerkster van het Sprookjesbos kon vrijdagmiddag geen toelichting geven. „Onze focus ligt momenteel volledig bij de slachtoffers”, zei een medewerkster telefonisch. Het ongeluk gebeurde rond 14.45 uur. Volgens persbureau ANP zou de politie hebben gemeld dat er vier volwassenen en twee kinderen gewond zijn geraakt, maar dat wilde de politie desgevraagd niet aan NRC bevestigen. „Het is momenteel geen politiezaak”, zegt een woordvoerder.

Sprookjesbos Valkenburg is een attractiepark dat zich richt op jonge kinderen. Het werd in 1950 geopend en is daarmee een van de oudste themaparken ter wereld. In het park worden meerdere sprookjes uitgebeeld door bewegende poppen.