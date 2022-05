G7-landen maken voor het eerst afspraken over afbouw steenkool

De G7, een groep van de zeven rijkste democratieën ter wereld, heeft vrijdag voor het eerst afspraken gemaakt over de geleidelijke afbouw van het gebruik van kolen als energiebron. De landen hebben echter geen datum vastgesteld. Dat meldt persbureau Reuters. Ook streven de landen ernaar om in 2030 een „zeer koolstofarme wegensector” te hebben, wat zou betekenen dat er in de nabije toekomst vooral elektrische auto’s verkocht worden.

De milieu- en energieministers uit Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten kwamen drie dagen samen in de Duitse hoofdstad Berlijn. Ook een vertegenwoordiging van de Europese Unie was aanwezig bij het overleg. Aan het einde van de top werden de plannen gepresenteerd, die volgens Reuters minder ambitieus bleken dan een eerdere ontwerptekst ingezien door het persbureau. Daarin zou staan dat stroomopwekking uit kolen tegen 2030 beëindigd moet zijn. Die maatregel heeft het akkoord niet bereikt. De reden daarvoor is nog onduidelijk.

Steenkool is een fossiele brandstof die voor een groot deel van de wereldwijde CO2-uitstoot zorgt. Daarmee draagt het gebruik van kolen, vooral in fabrieken, bij aan de opwarming van de aarde.

Rijke landen beloven steun

In dezelfde bijeenkomst deden de G7-landen een oproep aan oliekartel OPEC om de olieproductie te verhogen. De OPEC gaat volgende week met zijn bondgenoten, waaronder Rusland, vergaderen. Waarschijnlijk wordt besloten om de dagelijkse olieproductie in juli met 432.000 vaten te verhogen, net als in mei en in juni van dit jaar. Dit zou een tijdelijke noodgreep zijn.

De G7 erkende eveneens dat de welvarende landen minder rijke landen financieel moeten helpen om het verlies en de schade veroorzaakt door de opwarming van de aarde het hoofd te bieden.