In haar literaire debuut Vielleicht Esther (2014) beschrijft Katja Petrowskaja onder meer de geschiedenis van haar joodse familie tijdens de Stalin-terreur en de Tweede Wereldoorlog in Oekraïne. Nog altijd vind ik het een schitterend boek, dat je laat voelen hoe onwezenlijk oorlog en terreur kunnen zijn als je er middenin staat.

Sinds het succes van dat boek heeft Petrowskaja (Kiev, 1970) een column in de Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, waarin ze foto’s analyseert. Foto’s leggen volgens haar getuigenis af, vertellen een geschiedenis en werpen vragen op. Die columns zijn nu gebundeld onder de titel Das Foto schaute mich an. Petrowskaja heeft een paar vaste thema’s. Een daarvan is de oorlog in Oekraïne. Niet alleen die tegen het Rusland van nu, maar ook die tegen nazi-Duitsland.

De indringendste column in haar boek is ‘Majdan 1943’. Petrowskaja analyseert hierin een foto van het door de Duitsers bezette Kiev. Die foto is genomen vanuit de op een heuvel liggende Instituutstraat. Een paar mensen staan er op de puinhopen van het Ginsburg-huis, de uit 1912 daterende eerste wolkenkrabber van de Sovjet-Unie. Vanaf dat punt zie je de hele verwoeste omgeving van het Doema-plein, vernoemd naar het eveneens verwoeste parlementsgebouw dat er staat. Later zal het als ‘de Majdan’ wereldwijde bekendheid krijgen.

Op de voorgrond van die foto staat een kind van een jaar of acht. Petrowskaja herinnert zich dat haar moeder even oud was toen ze in 1944, na drieënhalf jaar op de vlucht te zijn geweest, samen met haar moeder en zuster naar Kiev terugkeerde. De drie weten dan al dat grootmoeder en tante in september 1941 in het ravijn van Babi Jar samen met ruim 33.000 andere Kievse joden door de nazi’s zijn vermoord. Maar ze weten niet of hun huis nog overeind staat. En dat huis is op dat moment belangrijker voor hen. Door de puinhopen lopen ze naar hun straat, op 300 meter van de verwoeste Ginsburg-wolkenkrabber. En dan zien ze tussen de ruïnes ineens hun oude huis oprijzen. Geheel ongeschonden staat het op zijn vertrouwde plaats.

Petrowskaja’s moeder zag tussen diezelfde ruïnes ook hoe twaalf Duitse militairen werden opgehangen. Iedereen stond te juichen, vooral de kinderen. Ze zou zich er later voor schamen en zich weer later schamen voor die schaamte.

De column ‘Das Foto gibt es nicht’ stal mijn hart. Onderwerp is een door de KGB gemaakte foto van een plakaat waarop staat ‘Za vasjoe i nasjoe svobodoe’ (Voor jullie en onze vrijheid). Het werd in Moskou omhooggehouden door de dissidente dichteres Natalia Gorbanevskaja, een van de acht Russen die in augustus 1968 op het Rode Plein demonstreerden tegen het neerslaan van de Praagse Lente door een Warschaupactleger. Dat ‘Voor jullie en onze vrijheid’ was een belangrijk leidmotief voor de dissidentenbeweging in de Sovjet-Unie en stamt uit 1831, toen de tsaar de Poolse opstand onderdrukte.

Van die acht betogers -– zeven intellectuelen en een bouwvakker – werden er na een absurdistisch proces twee in een psychiatrische inrichting opgesloten, twee in een strafkamp, drie werden verbannen naar Siberië en een, een studente, werd vrijgesproken. Niemand durfde hierna nog te demonstreren tegen het communistische regime. Vergeleken met het huidige Rusland van Poetin is er weinig veranderd.