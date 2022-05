„Niemand die zelf niet schrijft weet hoe fijn schrijven is. Vroeger vond ik het jammer dat ik helemaal niet kon tekenen, maar nu ben ik overgelukkig dat ik tenminste kan schrijven. En als ik geen talent heb om voor kranten of boeken te schrijven, nou, dan kan ik nog altijd voor mezelf schrijven.”

Aldus de montere constatering van een veertienjarige Anne Frank.

Jaren zat ze opgesloten in een huis en toch schreef ze onverdroten door. Dan ben je een echte.

Lang heb ik les gegeven aan mensen die wilden leren schrijven. Eén klasje herinner ik me nog goed. Matthijs, een knappe man van een jaar of veertig, begon na een kwartier hoog van de toren te blazen.

„Je kunt met een hoop regeltjes komen, Nicolien, maar denk je dat Dostojevski zich aan dat soort regeltjes hield? Die schrééf gewoon. En niet dat navelstaarderige gedoe van moderne Nederlandse schrijvers, nee, alle grote thema’s werden behandeld: leven en dood, liefde en geloof! Ken je het verhaal van de Grootinquisiteur?”

„Goed Matthijs, jouw lievelingsschrijver is dus Dostojevski”, zei ik, „en die van jou, Marieke?”

„Carry Flee.” Marieke sliste een beetje. Hoe oud zou het lieve kind zijn? Zestien?

„Nou, het is misschien een leuk idee als iedereen de volgende keer een bladzijde meeneemt van zijn favoriete schrijver”, zei ik. „Marieke, jij doet een bladzijde Carry Slee, je mag hier kopiëren, hoor, en Matthijs, jij neemt wat mee van Dostojevski.”

„Dat worden dan wel veertig pagina’s!”, zei Matthijs met een lachje.

„Nu gaan we een schrijfopdrachtje doen”, zei ik. Terwijl de klas aan het werk was, dacht ik na. Wat moest ik doen als die Matthijs met veertig bladzijden Dostojevski kwam aanzetten?

Na tien minuten moest iedereen zijn pen neerleggen. Om de beurt lazen ze hun stukje voor. Marieke was als laatste aan de beurt.

„En wat vinden we ervan?”, vroeg ik, de klas rondziend.

„Ja, dat is allemaal heel lief en snoezig”, zei Matthijs, „maar dit bedoel ik dus: dat geneuzel over jezelf omdat je niks hebt meegemaakt. Sorry Marieke, je bent gewoon nog erg jong. Maar om te schrijven heb je levenservaring nodig. Ik heb voor mijn werk voor Artsen zonder Grenzen de hele wereld over gereisd.”

Dat zal nu een jaar of tien geleden zijn. Van Matthijs heb ik nooit meer wat gehoord. Marieke Rijneveld won als eerste Nederlander en jongste schrijver ooit de International Booker Prize.

Douze points.