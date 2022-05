Als ik in de media lees over wetenschappelijke doorbraken moet ik vaak denken aan de marathon van Rotterdam. Vijf keer stond ik daar aan de start, op de Coolsingel, goed voorbereid, topfit, en elke keer weer blakend van zelfvertrouwen dat ik binnen vier uur terug zou zijn. In mijn optimisme en ambitie stond ik nooit alleen. Aan de start gaat iedereen de eindstreep halen. Aan de start kun je groots dromen.

De Telegraafberichtte deze week dat „wetenschappers denken een stuk dichterbij een vaccin te zijn dat de overlevingskansen van bijna alle vormen van kanker bij mensen vergroot”. Een effectieve behandeling voor niet één vorm van kanker maar voor bijna alle is zo’n wetenschappelijke doorbraak die mij aan de marathon doet denken. Als onderzoekers zo groots dromen zijn ze vaak net voorbij de start. Dan lijken ze met de resultaten van hun basaal-wetenschappelijk laboratoriumexperimenten een stuk dichterbij, maar is de eindstreep nog heel ver weg.

Dat het onderzoek naar de nieuwe behandelmethode nog in de kinderschoenen staat, bevestigt ook het persbericht van Amsterdam UMC. Het onderzoek was geen afsluitende gerandomiseerde studie naar de werking van het vaccin in een grote groep mensen met kanker. Het betrof de klinische observaties van 35 gevaccineerde honden met blaaskanker. Het persbericht schrijft dat de gemiddelde overleving van de honden was verdubbeld, maar de resultaten, de getallen die de verdubbeling onderbouwen, worden niet genoemd. Ik werd nieuwsgierig en besloot ze op te zoeken.

De resultaten van het onderzoek waren gepubliceerd in het tijdschrift Nature Communications. De publicatie beschrijft een reeks experimenten in cellen, weefsels en muizen met als sluitstuk de behandeling van de honden met blaaskanker. Geen 35 honden trouwens, zoals het persbericht vermeldt, maar een tussentijdse analyse van slechts 10 honden. Of eigenlijk 9, want van 1 hond ontbraken de gegevens over de tumorgrootte.

Zieke honden

Om te kunnen concluderen dat gevaccineerde honden twee keer zo lang leven moet je ze vergelijken met zieke, ongevaccineerde honden. Dat was in dit onderzoek niet gedaan. De tien honden waren allemaal gevaccineerd. Er was geen controlegroep die moest overleven zonder vaccin. Op de vraag of vaccinatie de levensduur verlengt kan deze studie dus geen antwoord geven.

Het wetenschappelijk artikel vermeldt niets over de verdubbelde overleving. Geen details en geen conclusie. Deze vond ik wel in De Telegraaf. Daar las ik dat de helft van de honden 400 dagen na de ingreep nog in leven was, „terwijl ’normaal’ gesproken de helft na 180 dagen dood is en na een jaar geen enkele hond meer leeft!” De levensduur van de gevaccineerde honden was vergeleken met honden uit eerdere onderzoeken. Dat kan, mits je aannemelijk kunt maken dat alle honden bij aanvang van de studies vergelijkbare overlevingskansen hadden. Dat ze bijvoorbeeld vergelijkbaar waren qua ras, leeftijd en gewicht, maar vooral dat ze even ziek waren. Waren ze dat niet, waren de honden in de eerdere studies ouder en zieker, dan lijkt de vaccinatie te werken ook al doet het niks. Die vergelijking van overlevingskansen is cruciaal, maar ontbreekt.

Maar zelfs met de gegevens van De Telegraaf blijft het speculeren waarop de conclusie van de verdubbelde overleving is gebaseerd. Er staat een grafiek in het artikel waaruit je zou kunnen aflezen dat de helft van de honden na 400 dagen nog in leven is. Maar die observatie is alleen correct als alle nog in leven zijnde honden minimaal 400 dagen meededen aan het onderzoek. En dat was niet zo. Twee van de 10 honden waren na 400 dagen nog in leven, maar 4 anderen deden nog te kort mee aan het onderzoek om vast te stellen of ze de 400 dagen gaan halen. Halen ze dat niet, dan daalt de gemiddelde overleving en is het nog maar de vraag of vaccinatie de levensduur verlengt.

Cellen, weefsels en muizen

En dan is er nog iets. Het onderzoeksprotocol schreef voor dat de honden 4 vaccinaties zouden krijgen met tussenposen van 2 weken. Daar weken de onderzoekers van af. Uit de grafieken blijkt dat 6 van de 10 honden 3 extra vaccinaties kregen. Voor 3 van de andere 4 honden kwam dat te laat. Zij waren al dood. De extra vaccinaties bleken nodig, zo schrijven de onderzoekers, omdat de tumoren ondanks de eerste vaccinaties weer groeiden. Hoe succesvol is dit vaccin werkelijk?

Aan de start van een onderzoek naar een nieuwe behandelmethode mag je als wetenschapper groots dromen, maar schep geen verwachtingen die je (nog) niet waar kunt maken. Ik wil geloven dat de experimenten in cellen, weefsels en muizen veelbelovend zijn, maar de studie met de 10 honden is een klein, rammelend onderzoekje dat niet overtuigt.

Een marathon binnen de 4 uur. Aan de start geloofde ik er altijd in.

Cecile Janssens is hoogleraar translationele epidemiologie aan Emory University in Atlanta.