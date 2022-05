Bij Lime in Malden verraadt een origineel dessert het talent van de chef

Mijn liefde voor restaurants grenst aan het obsessieve, maar de afgelopen twee jaar wringt het een beetje. Tijdens de verschillende lockdowns, die de horecasector zwaar raakten, waren we solidair. We haalden af, bestelden thuismenu’s en zodra het kon, schoven we weer aan. Maar als dank gooiden veel restaurants hun prijzen omhoog. Kennelijk moest de solidariteit van één kant komen. Natuurlijk, grondstoffen zijn duurder, er zijn verliezen gedraaid, maar te veel restaurants zijn schreeuwend duur geworden.

Kon je vroeger door wat geld opzij te zetten naar een sterrenrestaurant, tegenwoordig betaal je met gemak 125 euro of meer voor een menu. En dan éét je alleen, hè, dan heb je er nog geen glas water bij. Dat is te veel geld.

Restaurant Lime, Malden Prijs voor 2 personen (vijf gangen en drank): 203,50 euro ●●●●●

Ik heb nóg een bezwaar. Als toprestaurants alleen nog maar bereikbaar worden voor de rijksten, krijg je een vorm van culinaire segregatie, terwijl de gastronomie nou juist geschikt is om mensen bij elkaar te brengen. Het is een ontwikkeling die ik betreur, zeker als ik de prijzen zie in mijn favoriete restaurants, waar een diner voor twee nu met gemak 500 euro kost. Restaurateurs mogen daar best meer over nadenken.

Sommigen doen dat en gooiden, aangespoord door de crisis van de afgelopen twee jaar, het roer om. Anderen waren daar al veel vroeger bij. Zo gaf chef-kok Ysbrandt Wermenbol in 2014 de ster voor zijn restaurant Le Maron in Malden terug. Hij vond de ster een drempel voor gasten en zelf was hij klaar met de druk die hetmet zich meebracht. Een ster behalen is één ding, behouden is wat anders.

Le Maron bestaat niet meer. Tegenwoordig runt Wermenbol restaurant Lime in datzelfde Gelderse Malden, vlak bij Nijmegen. Op de eerst echt zomerse zondag van het jaar lopen we het restaurant binnen, dat een donker interieur heeft en een open keuken. We nemen plaats op het terras, waar de chef druk bezig is met het gereedmaken van alle tafels. Er was die middag een grote groep op het terras, horen we.

Lime heeft een achtgangenmenu; dat kun je in zijn geheel kiezen of daaruit een kleiner menu samenstellen. Daarnaast is er een drietal signatuurgerechten van de chef. Wie wil kan die gerechten combineren met het menu voor een kleine meerprijs. Ze doen, kortom, niet moeilijk bij Lime en de bediening, de chef zelf en een jongedame, is hartelijk. En het is vriendelijk geprijsd: vanaf 41 euro voor drie gangen. Dat is een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

Jalapeño-ijs

Om te beginnen krijgen we zuurdesembrood, krokantjes van zeewier met gepofte rijst en een amuse van rijst met luchtig roerei, furikake (een Japanse smaakmaker van zeewier en gedroogde vis) en ijs van jalapeñopeper. Die amuse ziet er onopvallend uit, maar is heel smakelijk en met dat ijs van jalapeñopeper zou ik zo apart een bakje vullen.

Mijn eerste gerecht is een eigen interpretatie van gadogado. Het is een nestje van krokante lamellen van aardappel met daarbovenop krokante groenten zoals spitskool, taugé en komkommer, kwartelei, ijs van pinda (mjam) en gembervinaigrette. Het zag er wat bleekjes uit, maar het is een krokant, fris begin vol smaak en met een lekker pitje dat mijn eetlust aanwakkert.

Mijn tafelgenoot geniet van een soep – ‘Thais-achtig’, volgens de chef – van langoustine en kokos met fris knapperige paksoi en lente-ui met daarbij een ceviche van wilde garnaal. De soep smaakt meer als een Franse bisque dan Thais, maar dat is verder semantisch gezeur, want de smaak is raak.

Om het aspergeseizoen te vieren, kiest mijn tafelgenoot een fraaie canneloni van asperge gevuld met salade van asperge en garnalen, saus van kreeft en daslook en een crème van kervel, dragon en peterselie. Een heerlijk, luchtig gerecht dat de asperge eer aandoet en perfect past bij het zomerse weer. We krijgen er heel erg een vakantiegevoel van dat nog eens wordt versterkt door de krokante octopus met een fluweelzachte romescocrème (van paprika met knoflook), artisjok van de barbecue en vinaigrette van aioli. Mediterraanse smaken op een Gelders terras.

Ik heb ook de risotto van gepofte biet met saffraanjus, bloedsinaasappel en crunch van groene olijf gekozen. Daar winnen de zure tonen het van de andere. Ik had meer contrast verwacht bij die combinatie. Dat contrast is er wel bij de gelakte lamsnek met romige, rijke aubergineyoghurt, dadelcrème voor een zacht zoetje, courgette en kruidige lamsjus.

Mijn tafelgenoot is enthousiast over de gebakken wilde heilbot met gelei van nduja (een Italiaanse varkensworst), tortellini van wilde garnaal („Die is perfect!”, klinkt het), spinazie met hollandaise en een saus van strandkrabbetjes. Over het wijnarrangement is hij al net zo opgetogen.

Het krokante flensje met mascarpone, ijs van bloedsinaasappel en stracciatella en saus van citroenblad, sinaasappel en anijs is een frisse afsluiter. Maar de echte winnaar is het dessert met een crème van asperge, vanille-ijs (maar dan échte, huisgemaakt met die heerlijk volle smaak van vanille), merengue van asperge, schuim van witte chocolade en lavendel. Wat een originele en lekkere traktatie, die het talent van de chef verraadt.

Je merkt aan zijn ontspannen gastheerschap en aan de gerechten dat chef Wermenbol doet waar hij zin in heeft; je proeft het plezier, maar ook een bepaalde rust. Wermenbol kan die ster wel geweigerd hebben, maar die zit hem niet in de plaque aan de deur, maar in zijn handen en creativiteit.

Zij gingen het anders doen

In 2017 besloot de Taiwanese chef André Chiang zijn succesvolle – en fantastische – sterrenrestaurant André in Singapore te sluiten en terug te keren naar Taiwan om daar jonge chefs op te leiden en zich op zijn restaurant RAW te richten, dat nu twee sterren heeft en tot de Aziatische top behoort. Midden in de pandemie gooide de Amerikaanse sterrenchef Curtis Duffy van restaurant Ever in Chicago het roer om. Net als andere collega’s stortte hij zich op de hamburger, maar anders dan zijn collega’s is hij er niet mee opgehouden. Zijn Rêve Burger bakt nog door.