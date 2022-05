Een nieuwe Adam en Eva in een Afrofuturistische onderwaterwereld

Dans Darkmatter van Cherish Menzo. Gezien: 25/5, Amsterdam. Tour t/m 22/3/23. Inl: Grip.house ●●●●●

Wat is ze goed, Cherish Menzo. Zelfs als ze in Darkmatter nauwelijks te zien is in het schaarse licht, verborgen achter een spiegelend masker en weggedoken in een zwarte hoodie, zuigt de blik zich toch vast aan deze performer in hart en nieren. Pas sinds een paar jaar manifesteert ze zich als dansmaker, en nu al reikt de internationale speellijst van haar nieuwe voorstelling tot in de lente van volgend jaar. Gevolg van het succes van Jezebel, de voorstelling waarin zij haar ambivalente gevoelens ten opzichte van de zwarte video vixens exploreert: willoze sekspoes of rationele, geslaagde zakenvrouw?

Darkmatter heeft ook eveneens ‘zwarte’ thematiek. Zwarte materie, zwarte gaten zijn voor de meeste mensen abstracties die in de kosmos schijnen te bestaan en waar ieder zich een eigen voorstelling van maakt. Zo reflecteren de spiegelmaskers (afgekeken van NASA en Daft Punk) in de openingsscènes ook de omgeving, en verbergen wat daarbinnen speelt.

Het toneel is de onheilspellend galmende ruimte waarin Menzo en haar uitstekende partner Camilo Mejía Cortés als astronauten bewegen. Nadat de hoodies en maskers zijn afgelegd, golven en botsen ze traag tegen elkaar, een dansante vertaling van de chopped and screwed-methode uit de hiphop. Af en toe flitst een stroboscopisch licht over hun gezichten. Ze omcirkelen elkaar, kussen elkaar, wat met grillz om de tanden nog best een klus is, en eerder maf en speels overkomt dan erotisch. Hun relatie lijkt eveneens nauwelijks erotisch, al is dat onvermijdelijk de associatie die hun rubberen hotpants en stilettolaarzen oproepen.

Lees ook: Cherish Menzo is een theatrale durfal

Rapteksten

De deels zelf geschreven en overigens slecht verstaanbare rapteksten verwijzen onder andere naar de technoband Drexciya, genoemd naar de mythische onderwaterwereld waar ongeboren kinderen leven van de hoogzwangere zwarte vrouwen die van de slavenschepen werden gegooid. In Darkmatter creëren Menzo en Cortés hun eigen afrofuturistische sprookjeswereld, waarin ze zonder opgelegde identiteiten, zonder historie, puur en uiteindelijk naakt, als een nieuwe Adam en Eva in de Tuin van Eden spelen, onbedaarlijk giechelend en schaterend. De zwarte vloeistof waarmee Menzo bij het begin werd overgoten is dan met emmers over de witte vloer gesmeten, die zo uiteindelijk tot een glibberige speeltuin transformeert.

De beeldentaal van Menzo is weliswaar krachtig, maar haar bewegingstaal wordt niet per se interessanter door de sterke vertraging, wat geen gelukkige combinatie is met matige overgangen tussen delen en het, ondanks veel associatiemogelijkheden, toch hoge abstractieniveau van Menzo’s zwarte materie. Daardoor begint de duur (circa 90 minuten) ook zijn tol te eisen. Maar wat is zíj goed.