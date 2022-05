Facebook is het grootste kerkhof ter wereld. Er zijn maar liefst dertig miljoen accounts van overleden personen en als het zo doorgaat heeft het platform in 2069 meer dode dan levende gebruikers. Na je dood blijft er onherroepelijk een digitale identiteit van je over.

Een wel heel bijzondere vorm kwam recent in het nieuws. In een deepfake-video kwam de in 2003 vermoorde 13-jarige jongen Sedar Soares aan het woord, om getuigen op te roepen om zich te melden met informatie over zijn dood. Inzichten uit de psychologie laten zien dat getuigen die „in het hart” worden geraakt door direct aangesproken te worden, eerder naar voren komen. De politie sprak van een „wereldprimeur in de opsporing”. Maar de video ‘van’ Sedar roept de nodige ethische vragen rond digitale onsterfelijkheid op.

Veel gangbaarder zijn de digitale sporen die je nalaat in sociale-media-accounts, online profielen, en in een geschiedenis aan berichten en andere data. Aangezien het leven steeds meer online verloopt, is het niet onlogisch dat een groeiende groep nabestaanden inzicht wil in het digitale leven van overleden dierbaren. Er zijn dan ook bedrijven in opkomst die op verzoek van nabestaanden telefoons en laptops van overledenen kunnen kraken, schreef NRC onlangs. De regelgeving op dit gebied blijft achter bij de vraag naar antwoorden over het leven van de gestorven digitale mens.

De hel – dat zijn de anderen

Ik vraag me af hoe wenselijk deze ontwikkeling is. Ik moet namelijk denken aan een beroemde uitspraak van de Franse existentialist Jean-Paul Sartre: „L’enfer – c’est les autres”, de hel – dat zijn de anderen. Die uitspraak wordt vaak letterlijk genomen, alsof Sartre een radicaal individualisme en antagonisme voorstond. Dat klopt slechts gedeeltelijk. Ten eerste zei hij het namelijk niet ‘zelf’, maar liet hij een personage in zijn eenakter Huis Clos de zin uitspreken. Ten tweede bedoelde hij niet dat samenzijn met anderen hels is, of dat anderen duivels zijn en dat we ons maar moeten terugtrekken in een cocon.

Sartre doelde met deze uitspraak op de dynamiek die tussen het zelf en de ander ontstaat na het overlijden. Wanneer ik overlijd, heb ik geen enkele invloed op of mogelijkheid tot tegenspraak jegens het beeld wat anderen van mij hebben. Zonder dat ze er iets aan kunnen doen veranderen ze mij van subject in object. Van een dynamisch, fluïde wezen in een rigide, vaststaand iets dat zich bovendien niet kan verweren tegen de objectiverende blik van de ander. Ik verword tot een ding zoals alle andere dingen, al het niet-bewuste, al wat niet op zichzelf kan reflecteren. Deze zogeheten ‘modus van zijn’ is voor Sartre de minst authentieke vorm van zijn. En daarom, als er een hel zou zijn, dan is dat de ander.

Degene die kan bepalen wat goed of slecht is, is niet meer

Eenzelfde dynamiek zou ook kunnen gelden voor de digitale dood en dan met name voor de digitale nalatenschap. Het verlangen om een kijkje in de wereld van een overleden partner, vriend, kind of ouder is niet vreemd en vaak uit niets dan liefde geboren. Maar in een wereld waarin we onze digitale identiteit vaak gelijkstellen aan of verwarren met onze offline identiteit, is het niet gek om je voor te stellen dat overledenen zich helemaal niet gemakkelijk zouden voelen met nabestaanden die hun telefoon hacken, of hun gezicht gebruiken om woorden uit te spreken die ze nooit hebben uitgesproken. Het zou natuurlijk ook kunnen dat de overledene er geen enkel probleem mee heeft. Maar dat is het punt: aan iemand die overleden is kun je dat niet meer vragen.

Het meest gehoorde bezwaar tegen het hacken van telefoons en accounts van overledenen is dan ook de kwestie van privacy. Wat het precair maakt, is dat de telefoon voor veel mensen een belangrijk (laatste) bastion voor het privéleven is. In een maatschappij waarin privacy een groot maar vaak geschonden goed is, is het daarom van belang om dit soort vragen te stellen.

Wie weet wat je aantreft

Toch doet enkel de vraag naar privacy de fundamentele dynamiek tussen levenden en online doden tekort. Als we Sartres opvatting volgen terwijl we de telefoon van een geliefde induiken, of zijn of haar identiteit gebruiken om acties te ondernemen, ontdoen we hem of haar volledig van het recht zich te positioneren, te verweren, uitleg te geven, context te bieden. Maar ook van het recht om mee te lachen, mee te denken, mee te zoeken. Wie weet wat je in de telefoon of laptop vindt? Of er nou goede of slechte zaken in de krochten van Whatsapp, Instagram of Facebook gevonden worden, doet er niet toe. Want degene die in dit geval bepaalt wat goed of slecht is, is niet meer.

De gemiddelde Nederlander zit tweeënhalf uur per dag op zijn telefoon. Als iemand op z’n dertigste overlijdt en dus zo’n vijftien jaar aan zijn telefoon heeft besteed, gaat het om bijna 14.000 uur die deze in z’n eentje in een voor verder niemand bekende wereld heeft doorgebracht. Zouden we in de tijd voor de smartphone ook zo makkelijk gedacht hebben over het betreden van anderhalf jaar eenzaamheid? Ik denk het niet. Daarom is het belangrijk dat we ons bewust worden van het digitale vraagstuk dat we na onze dood achterlaten. Zodat onze nabestaanden weten of de deur naar onze digitale eenzaamheid openstaat, of niet. Want alleen zo is de hel niet de ander, maar gewoon weer een plek vol vuur.

