Hoe meer mensen uit Europa je kent, hoe meer zorgen je je maakt als de boel ontspoort. Sinds de inval in Oekraïne sta ik niet alleen dagelijks op met de vraag of de vrienden in Lviv in orde zijn, maar ook of die in Polen, Moskou en Sint Petersburg nog rechtop staan. Toen Zweden en Finland afgelopen week lidmaatschap van de NAVO aanvroegen, voelde dat als een extra kopzorg, want een van mijn lievelingsmensen, de vrolijke Fin A., woont in Helsinki.

„Vind je het niet onverstandig”, zei ik tegen hem, „als de rest van Scandinavië ook toetreedt zit de Oostzee straks in een NAVO-tang en bevindt Poetin zich nog meer in het nauw. Straks gaat hij rare dingen doen.”

„Hij heeft al genoeg rare dingen gedaan”, bitste A. terug. „We moeten juist nu één front vormen.”

Het was vreemd om dat uit zijn mond te horen. Toen ik hem jaren geleden op een poëziefestival ontmoette, ging het vijf minuten over dichtkunst en de rest van de week over geopolitiek. A. was een pacifist die de NAVO verafschuwde en de internationale ontwikkelingen op de voet volgde, bij wijze van hobby. Hij noemde het ‘live stratego’. Inmiddels is het geen spel meer en heeft hij zich aangemeld als reservist.

Ooit, voor pandemie en oorlog, logeerde ik bij hem. Hij had een aparte boekenkast over militaire geschiedenis, en tot mijn vreugde was een hele plank gereserveerd voor de Franse Revolutie, een onderwerp waar ik thuis ook zeker twee meter aan lectuur over bezit. „Ik dacht dat jij vooral geïnteresseerd was in de Koude Oorlog”, zei ik tegen A.

„Nou ja”, antwoordde hij, „er zijn historici die vinden dat de gevolgen van de Franse Revolutie doorgingen tot de val van de Muur.”

Daar zat wat in. Ik streelde de kaften, Fukuyama’s Einde van de Geschiedenis, een boek dat inmiddels achterhaald is.

Sinds de inval in Oekraïne denk ik vaak aan de val van de Muur. Ik was zeven maar herinner me de beelden op televisie, hoe mijn vader riep dat nu alles anders werd. De laatste tijd droom ik over muren die worden opgetrokken uit puin. Dat vertelde ik aan A.

„Ja”, zei hij, „je kan stellen dat we nu juist de val van de val van de Muur meemaken. Hoe die als een feniks uit zijn eigen brokstukken weer oprijst.”

Een val is dus niet definitief, dacht ik. Hoe positief dat ook klonk, het hielp weinig.

Ellen Deckwitz schrijft op deze plek een wisselcolumn met Marcel van Roosmalen.