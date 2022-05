Vóór de watersnood was het Ahrdal, in het noorden van de Eiffel, een groen, kleinschalig wijngebied waar toeristen uit binnen- en buitenland naartoe kwamen om routes als de ‘Rotweinwanderweg’ af te leggen en ’s avonds die wijn te proeven in de kuurhotels van de streek. De heuvels zijn er van een overzichtelijke hoogte, begroeid met wijnranken. Lager slingert zich een weg door het dal, met aan weerszijden woonhuizen en een paar dorpskernen. Langs de Ahr ligt een uiterwaard, waar tot de zomer van 2021 koeien graasden.

In juli is het een jaar geleden dat in één nacht zoveel regen viel dat het riviertje de Ahr uitgroeide tot een allesverzwelgend monster. Alleen al in de gemeente Ahrweiler kwamen 133 mensen om. De omvang van de ravage was, kort na de ramp, nauwelijks te overzien. Alsof een bulldozer van onaardse grootte dwars door het dal was gerold. De spoorlijn lag opgekruld, huizen waren verwoest of verdiepingen hoog gehuld inbedekt met een bruine laag modder. Bruggen waren stuk voor stuk meegesleurd, dorpsgenoten bleken ineens onbereikbaar. Her en der zijn hele stukken heuvel weggeslagen, en gaapt nu een ravijn tussen de wijnstokken. Het doet paradoxaal genoeg denken aan de aanblik van Duitse bruinkoolmijnen, die iets noordelijker liggen en waar niet water, maar baggeraars het landschap klieven.

„De pijn van het landschap” noemt fotograaf Hans Wilschut de sporen die het water achterliet, en die ook een jaar later nog te zien zijn. Wilschut reisde het afgelopen jaar steeds weer naar het Ahrdal. Ook dit voorjaar: „De rotzooi is nog niet opgeruimd, maar de natuur staat op uitbarsten. De natuur laat zien dat er kracht is.” Wilschut kwam als kind vaak in het gebied en was gefascineerd door het „honderd vierkante kilometer grote rampgebied, ontstaan in extreem korte tijd, op slechts drieënhalf uur van mijn woonplaats Rotterdam. Waar een maand na de ramp in de Nieuwe Maas, die voor mijn huis loopt, het stoffelijk overschot werd aangetroffen van een overleden vrouw uit Bad Neuenahr.”

Een week geleden kondigden Duitse meteorologen opnieuw zware regenval aan in de regio Ahrweiler. Een pastoor schetste de stemming in zijn gemeente tegenover een journalist van de Frankfurter Allgemeine Zeitung: „Het dal siddert, is nerveus, ten dele angstig.” Zware regen en onweer zullen in het Ahrdal nooit meer onbekommerd tegemoet worden gezien.