De moeder van Vadim houdt hoop dat hij nog leeft

„Vijf keer” begroef Tatjana Kolodij haar 21-jarige zoon Vadim. De lange, bleke jongen met dikke wenkbrauwen zou volgens het Russische leger op 28 februari, vier dagen na de Russische inval, ergens in het noorden van Oekraïne gesneuveld zijn. Maar de berichten die de Oekraïens-Russische vrouw van het leger ontvangt zijn tegenstrijdig en Vadim is spoorloos. Zolang ze zijn lichaam niet heeft gezien, put ze hoop uit ieder teken dat hij misschien nog leeft.

Afgelopen week deed Kolodij, samen met twee andere moeders van Russische soldaten, haar verhaal in het YouTube-programma ‘Vertel het Gordejeva’ van de onafhankelijke Russische tv-journalist Katerina Gordejeva. Sinds de oorlog begon, en Russische media met strenge censuurwetten de mond werd gesnoerd, interviewde Gordejeva al tal van kritische Russen en behoren haar video’s tot de best bekeken online actualiteitenprogramma’s. „Drie interviews met drie Russische vrouwen die van grote betekenis zijn om te begrijpen wat er gaande is in ons land”, luidt de begeleidende tekst.

In het twee uur durende, inmiddels 2,5 miljoen keer bekeken programma vertellen de vrouwen hoe hun zoons totaal onvoorbereid naar de oorlog werden gestuurd. De 19-jarige Kirill, zoon van Irina Tsjitsjakova uit het west-Russische Petrozavodsk, was volgens zijn moeder pas drie maanden in militaire dienst toen hij werd gedwongen een contract te tekenen. Vervolgens zou hij zonder helm of scherfvest en op gympen naar Oekraïne zijn gestuurd. Sindsdien ontbreekt van hem ieder spoor. Van het Russische ministerie van Defensie kreeg de vrouw eerst te horen dat haar zoon krijgsgevangen was genomen, daarna dat hij ‘vermist’ was geraakt. De zoon van de derde vrouw, Goelnara, is inmiddels terug in Rusland, maar wordt beschuldigd van desertie.

Ondergronds

Van verhalen als die van Tatjana, Irina en Goelnara zijn er duizenden in Rusland. „Wij herkennen de verhalen die deze vrouwen in de uitzending vertellen”, vertelt een woordvoerster van de Russische hulporganisatie Soldatenmoeders telefonisch vanuit Rusland. Zij wil anoniem blijven. De beweging – een netwerk van hulpverleners, activisten, juristen en familieleden van soldaten – is in heel Rusland bekend en werd al in 2014, bij het begin van de oorlog met Oekraïne, tot ‘buitenlands agent’ verklaard.

Sinds februari opereert de organisatie grotendeels ondergronds. Op het ‘in diskrediet brengen’ van het Russische leger staan immers zware straffen, telefoons worden afgeluisterd. Daarom blijven de hulpverleners liever anoniem – en drukken ze soldaten op het hart telefonisch geen feiten te noemen over hun situatie in Oekraïne. Op basis van één telefoontje kan iemand makkelijk als verrader voor de rechtbank worden gesleept. Zo blijven de gruweldaden die in en door het leger worden gepleegd in Rusland grotendeels onbekend. Ondertussen toonde de propaganda deze week beelden van president Poetin die gewonde militairen in het ziekenhuis bezoekt. „Zul je teruggaan om te dienen?”, vraagt Poetin aan een soldaat in een blauw gestreepte pyjama. „Absoluut”, luidt het antwoord.

De Russische president Vladimir Poetin in een militair ziekenhuis in Moskou Foto Sputnik/ MIkhail Metzel

De realiteit is inktzwart, toont het verhaal van Tatjana Kolodij. Zij komt uit het Oekraïense Mykolajiv, een zwaarbevochten stadje in de buurt van Odessa, waar haar moeder en broer nog wonen. Om haar kinderen te onderhouden, vertrok ze jaren geleden als babysitter naar Rusland. Daarna liet ze haar kinderen overkomen, en ging een flinke lening aan om Russische paspoorten voor ze aan te vragen. In 2020 ging haar zoon vrijwillig in dienst. In plaats van het goede salaris dat hem was voorgespiegeld, sneuvelde hij in Oekraïne, zijn geboorteland. De lening voor zijn paspoort moet nog worden afbetaald.

Haar Oekraïense familie is razend, vertelt Kolodij, en wil geen contact meer. „Waarom heb je jouw kind naar jouw vaderland laten gaan om tegen ons te vechten?” tierde haar moeder aan de telefoon. „Maar wie heeft mij iets gevraagd? Wie heeft hém iets gevraagd?”, luidt haar gelaten weerwoord aan interviewster Gordejeva. Drie maanden later heeft ze nog altijd geen idee waar en hoe haar zoon stierf. Hulp van Oekraïners bij de zoektocht naar haar kind verwacht ze niet. Dat kan ze begrijpen. „Tijdens de Tsjetsjeense oorlog werden Russische vrouwen die hun dode kinderen op het slagveld kwamen zoeken, geholpen door de Tsjetsjenen. Maar toen was het makkelijker, nu is er een informatie-oorlog gaande en is er alleen nog maar agressie.”

Irina Tsjitsjakova gelooft dat haar nu gevangen zoon vocht voor een goede zaak. „Ik weet dat onze kinderen de Donbas gingen beschermen”, antwoordt zij op de vraag van interviewster Gordejeva of zij gelooft dat de ‘militaire operatie’ een ‘noodzakelijke’ is, zoals de propaganda Russen voorhoudt. Ze noemt de Russische soldaten die in Oekraïne vechten „helden”, waarop ook Gordejeva een schokreactie niet kan verbergen.

Wanhopige telefoontjes

Toch ziet de organisatie van soldatenmoeders een kentering. Waar ze in de eerste weken van de oorlog vooral meldingen kregen van familieleden, trekken de laatste tijd steeds meer Russische soldaten zélf aan de bel. Het zijn wanhopige telefoontjes van vaak nog piepjonge jongens zonder enige militaire ervaring. De hopeloze situatie van veel Russische legeronderdelen in Oekraïne zou leiden tot steeds meer gevallen van desertie.

„Onlangs hebben we 53 soldaten vrij gekregen die in een kelder in de regio Loehansk waren opgesloten. Ze weigerden deel te nemen aan de verschrikkingen en eisten terugkeer naar Rusland. Maar de commandant dreigde met executie als ze niet gingen vechten. Uiteindelijk werden ze opgesloten, geslagen en uitgehongerd”, aldus de woordvoerster.

Andere telefoontjes komen van soldaten die bloedige gevechten overleefden en terug naar Rusland vluchtten. In Rusland hangt ze een aanklacht wegens desertie of ‘verraad’ boven het hoofd. Zeker als zij hun mond open doen over hun ervaringen aan het front.

De grote verliezen en het gebrek aan manschappen leiden tot allerlei schimmige praktijken. Deze week werd de maximale leeftijd voor militaire dienst (nu 40 jaar) door de Doema geschrapt. Nu worden vaak reservisten en gepensioneerde militairen geronseld, maar ook horen de Soldatenmoeders verhalen over mannen die op straat worden gerekruteerd door onduidelijke types. „Er lijkt een business te ontstaan. We sluiten de werving van huurlingen en mensenhandel niet uit.” Sommige Russen die door de sancties hun baan verloren, laten zich verleiden door de belofte van een goed salaris.

De Soldatenmoeders zijn ongerust over het feit dat steeds meer mannen een ‘kortetermijncontract’ tekenen, voor twee maanden militaire dienst. „Twee maanden! Wat betekent dat nu eigenlijk? Dat betekent: naar Oekraïne gaan en niet terugkeren”, zegt de woordvoerster ontdaan. De mannen die zich melden blijken gedreven door geld en patriottisme, opgezweept door het verhaal dat Oekraïne van ‘nazi’s’ moet worden ‘bevrijd’. „Zijn ze eenmaal ter plaatse in de ellende beland, dan realiseren ze zich dat Oekraïners helemaal niet op bevrijding zitten te wachten. Maar dan is er geen weg meer terug.”

Eén vraag blijft nagenoeg onbeantwoord: in hoeverre hebben familieleden van soldaten weet van de oorlogsmisdaden die hun kinderen mogelijk in Oekraïne hebben begaan? Vanwege de censuur bereiken vele afschuwelijke verhalen Russen niet, of ze worden door de staatspropaganda nadrukkelijk als nepnieuws afgedaan. Tegelijk blijkt uit onderschepte, door de Oekraïense geheime dienst SBOe in april gepubliceerde opnames dat sommige moeders hun zoons telefonisch aanmoedigden om te vechten. „Je doodt geen kinderen en burgers, maar fascisten”, bijt een moeder haar ontredderde zoon toe. In hoeverre die houding representatief is, is onduidelijk.

„Een moeder wil altijd het beste geloven over haar kind. Het is makkelijker hem als held te zien, dan als misdadiger. Veel vrouwen willen de simpele feiten niet onder ogen zien. Maar wat je ook van ze vindt, het is belangrijk dat deze verhalen naar buiten worden gebracht”, zegt de woordvoerster van de Soldatenmoeders. Zij spreekt wel degelijk ook met ouders die de oorlog verafschuwen en inzien dat hun kind zich mogelijk schuldig heeft gemaakt aan ernstige misdaden. Hoe riskant het is om daarover in Rusland naar buiten te treden, blijkt ook uit Gordejeva’s uitzending. Goelnara, de enige die zich kritisch opstelt, blijft er anoniem.

Katerina Gordejeva zelf bewijst ondertussen dat het kritische geluid in Rusland nog niet helemaal is verstomd. Sinds het begin van de oorlog sprak zij met tal van kritische Russen, onder wie de Nobelprijswinnende journalist Dmitri Moeratov. Een deel van hen is het land ontvlucht.

Begin mei ontving Gordejeva de Russische Redkollegia-prijs voor onafhankelijke journalistiek. Hoelang ze haar werk kan blijven doen, is de vraag. „Als u de uitzendingen nog niet hebt gezien, dan raden wij u aan dat te doen”, schreef de onafhankelijke nieuwssite Meduza. „We hopen op het beste, maar stel het kijken niet te lang uit. Niemand weet hoe de toekomst van YouTube er in Rusland uitziet.”