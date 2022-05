Conservatief Rob Dreher: ‘Amerika is een ziek land dat uiteenvalt’

Iets meer dan tien jaar geleden verhuisde de conservatieve schrijver Rod Dreher met zijn gezin terug naar St. Francisville, het stadje in de staat Louisiana waar hij opgroeide. Zijn zuster was ongeneeslijk ziek en hij wilde nog zoveel mogelijk tijd met haar doorbrengen. Zijn familie woonde er al vele generaties, maar zelf had hij er niet kunnen aarden. Hij was naar de grote stad vertrokken, naar New York, en had een carrière opgebouwd als filmcriticus en journalist. Dreher noemt zichzelf economisch links en cultureel rechts. In 2006 debuteerde hij met een boek over cultureel conservatisme: Crunchy Cons. Hierin wierp hij zich op als voorvechter van duurzaamheid en als tegenstander van vrije seks en big business.

„In de New Yorkse salons waren mijn vrouw en ik het conservatiefst in elk gezelschap ”, vertelt Dreher op een Utrechts terras. Maar de terugkeer naar St. Francisville werd een mislukking. Zijn familie verstootte hen. Zijn ouders konden het hem niet vergeven dat hij naar de grote stad was vertrokken. In een profiel in The New Yorker staat beschreven hoe Dreher op een dag bouillabaisse maakte voor zijn ouders, zijn zus en haar dochters. Ze keken toe hoe hij het bereidde en serveerde en weigerden vervolgens er een hap van te nemen. „‘Y’all are so damn weird’”, zei mijn vader op een dag. Die hele ervaring was rampzalig.”

Rod Dreher geldt als een van de prominente stemmen binnen de Amerikaanse conservatieve beweging. Met zijn grote zwarte bril, baard en warrige haar heeft hij meer weg van een oudere hipster dan van de rechtse houwdegen die hij is. Hij maakte naam binnen christelijk-rechts in zowel Amerika als Europa met zijn boek The Benedict Option (2017), over hoe christenen hun geloof kunnen veiligstellen in de „vloeibare moderniteit” waarin we volgens hem leven – namelijk door op een spreekwoordelijke ‘ark’ te stappen en de „seculiere zondvloed” uit te zitten in afwachting van religieuzere tijden. Dreher, die een veelgelezen blog heeft op de website van het tijdschrift The American Conservative, doet Nederland aan op uitnodiging van het conservatieve genootschap Common Sense Society. Vorige maand verbleef hij in een klooster in Roemenië om zich te bezinnen op zijn huwelijksproblemen.

Dreher spreekt openhartig over zijn op handen zijnde scheiding – zijn vrouw wil definitief niet meer met hem verder. „Er is geen sprake van ontrouw”, haast hij zich te benadrukken. Ze zijn, zegt hij, langzaam uit elkaar gegroeid. De periode in St. Francisville heeft daar niet bij geholpen. „Barsten werden kloven.” Dreher is tijdelijk ingetrokken in het appartementje van zijn zoon Matt, die stemt op Democraat Bernie Sanders. „Mijn vijanden verkneukelen zich daarover. Maar daar trek ik me niets van aan.”

Dragers van het Trumpisme

De mislukte terugkeer naar zijn roots in Louisiana leerde Dreher wel iets over zijn positie als gelovige in deze tijd. „Wat ons modern maakt, is niet ons geloof in God maar het besef dat dat een keus is – we kunnen ook iets anders doen, namelijk niet geloven. In die zin was mijn vader veel traditioneler, zelfs als ik in filosofische zin conservatiever ben dan hij. Hij stelde zich nooit de vraag of hij naar de kerk moest gaan, dat sprak vanzelf.” Het valt hem in Europa ook op, zegt hij, dat christenen zich er vanwege de secularisatie veel bewuster zijn van hun positie in de wereld. „Amerikaanse christenen wanen zich veilig in de traditie, maar dat is bedrieglijk.”

In 2016 lanceerde hij op zijn blog de carrière van J.D. Vance, auteur van Hillbilly Elegy, een spraakmakend boek over de Trump-stemmende witte onderklasse in de provincie. Vance won recent de Republikeinse nominatie voor de Senaatsverkiezingen van komende november in de staat Ohio en ontpopte zich samen met gouverneur Ron DiSantis van Florida als een van de belangrijkste dragers van het Trumpisme. Dreher stemde zelf destijds niet op Trump, al zag hij hem wel als „de barbaar die nodig was om de poort van de Republikeinse partij in te trappen”, en de daar volgens Dreher kritiekloos gepropageerde vrijhandel ter discussie te stellen. Hij maakte zich geen illusies over het oplossend vermogen van Trump. „Trump was een pijnstiller; geen medicijn”, zegt hij. Nu hebben we mensen nodig als J.D. (Vance – red.) en DiSantis, mensen met de intuïtie van Trump maar die wel competent zijn.”

Het gaat erom duidelijk te maken dat de westerse beschaving nog een rol te spelen heeft

Dreher vreest het ergste. Voor de westerse beschaving in het algemeen, en voor die in Amerika in het bijzonder. Wat hij beschouwt als radicaal links zal een einde maken aan voor hem cruciale waarden als vastomlijnde man-vrouwverhoudingen, bescherming van ongeboren leven, nationale identiteit. Hij zegt niet blind te zijn voor de radicalisering op rechts, en voor de lauwe reacties vanuit de Republikeinse partij op de bestorming van het Capitool in de nasleep van de door Trump verloren presidentsverkiezingen (zelf sprak Dreher zich uit voor impeachment). Maar het echte probleem zit volgens hem bij de Democraten, die geheel in de ban zouden zijn van het woke-denken – de nieuwste toevoeging aan de lange lijst van bedreigingen in de ogen van radicaal-rechts.

Een collega-conservatief en vriend van Dreher, New York Times-columnist David Brooks, beziet ‘woke’ welwillend, als een oprechte poging in het reine te komen met een erfenis van racisme en genderongelijkheid. Maar Dreher, en met hem een groeiend deel van rechts Amerika, ziet het als een „apocalyptische politieke cult”, in destructief gelijkheidsdenken vergelijkbaar met het marxisme, „met in plaats van de arbeider als object van aanbidding sekse en ras”. Mensen die het ‘woke-denken’ propageren zijn volgens hem antiliberaal, „in de zin dat ze niet tolerant zijn en niet geloven in de vrijheid van meningsuiting”. In zijn meest recente boek, de bestseller Don’t live by lies, spreekt hij van een „zacht totalitarisme”.

Wat links volgens Dreher zo succesvol maakte in de Amerikaanse cultuuroorlog die het land in zijn ogen al decennia in de greep heeft, was dat het erin slaagde ideeën om te zetten in concreet beleid. Het homohuwelijk was daar voor hem het ultieme voorbeeld van. Op dit moment doet zich hier en daar het omgekeerde voor met betrekking tot lhbtiq+-voorlichting op scholen. In Florida is een wet aangenomen die dit verbiedt; in Hongarije gebeurde vorige zomer hetzelfde. Premier Rutte zei hierop dat Hongarije met zo’n wet niet meer thuishoort in de Europese Unie – schandalig, vond Dreher. „Dat Hongarije om die reden zo werd behandeld duwde mij meer de radicale kant op”, zei hij in september 2021 in een tweede profiel in The New Yorker.

Magneet voor radicaal-rechts

Het establishment van de Republikeinse partij heeft volgens Dreher nauwelijks oog voor culturele kwesties, gedomineerd als het volgens hem is door het Amerikaanse bedrijfsleven, en spant zich te weinig in om de culturele oorlog om te zetten in beleid. En zo kwam Dreher terecht bij de Hongaarse premier Viktor Orbán. In Europa is Hongarije al langer een magneet voor radicaal-rechtse politici en conservatieve intellectuelen. Ze worden aangetrokken door Orbáns frontale oppositie tegen links-liberaal vooruitgangsdenken, zijn uitgesproken nationalisme of zijn houding in de vluchtelingencrisis van 2015, toen Hongarije de grenzen dichtgooide. Bij rechts Amerika verscheen het land pas recent op de radar. Dreher heeft daar in hoge mate aan bijgedragen.

Het enige wat ik over Orbán hoorde was dat hij een autoritaire gangster was

Op internationale lijstjes staat Hongarije er bepaald niet goed op. De door Orbáns partij Fidesz gedomineerde regering wordt verweten de scheiding der machten onder druk te zetten; gezichtsbepalende media zijn in handen van vrienden van Orbán en er zijn aanhoudende beschuldigingen van nepotisme en corruptie. Oppositiepartijen worden op alle mogelijke manieren tegengewerkt en besmeurd. De bekende ngo Freedom House stelt al een paar jaar dat het land niet langer als democratie te kwalificeren valt.

„Het enige wat ik over Orbán hoorde was dat hij een autoritaire gangster was”, zegt Dreher. „Maar toen ik hem sprak had ik meteen een lange, intellectuele discussie met hem. Hij ging er soms hard in, maar het was steeds van een diepte die je bij geen enkele Amerikaanse politicus zou aantreffen.”

Volgens Dreher zou het „onrealistisch” zijn om aan voormalige Oostbloklanden dezelfde eisen te stellen op het gebied van rechtsstaat en goed bestuur als aan landen in het Westen. Op straat en in koffiehuizen sprak hij mensen die kritisch tegenover Orbán stonden, maar wegens gebrek aan doortastende oppositie toch bij hem uitkwamen.

Drehers critici zien bij hem het typische gedrag van de fellowtraveller, zoals linkse intellectuelen die zich begin twintigste eeuw lieten verleiden door de Sovjet-Unie of communistisch China. „Orbán is bepaald geen heilige”, erkent Dreher. „En Hongarije is verre van een religieus land.” Maar volgens hem is er wel serieus respect voor de rol van de christelijke religie in het publieke leven, en bereidheid de nationale eigenheid te verdedigen. „Het gaat erom duidelijk te maken dat de westerse beschaving nog een rol te spelen heeft, en daarvoor is Orbán dé man.”

Volgens Dreher gaan we naar een toekomst die niet langer democratisch is en liberaal, maar óf uiterst links- óf uiterst rechts. Daartussen moet je kiezen, en hij doet dat zonder aarzelen. Het is een echo uit de jaren dertig van de vorige eeuw, waarin een zwak verklaard liberalisme dreigt te worden opgeslokt door extreemlinks en waar alleen een krachtig, uiterst rechts verbond tegen opgewassen zou zijn.

Charmeoffensief

Daar eenmaal van overtuigd, stuurde Dreher vanuit Boedapest een appje naar Tucker Carlson, een kijkcijferkanon van Fox News. Of die niet eens een kijkje in Hongarije wilde komen nemen. Carlson reageerde positief, zei dat hij zelfs al eens een poging had ondernomen het land binnen te komen, maar was vastgelopen in de bureaucratie. Hierop begon Dreher een charmeoffensief bij de ministers en hoge ambtenaren die hij in Boedapest tegenkwam en effende zo de weg voor Carlson en zijn show, de best bekeken talkshow in de Verenigde Staten. Carlson verbleef een week in het land, kreeg Orbán te spreken en maakte er dagelijks uitzendingen.

Uit een recente publicatie in The New York Times bleek hoezeer Tucker Carlson zich in de loop der tijd het extreemrechtse vocabulaire heeft eigengemaakt, met name door het verspreiden van de ‘omvolkingstheorie’, de notie dat witte mensen worden ‘vervangen’ via immigratie. Vorige week nog werd in het Amerikaanse plaatsje Buffalo een aanslag gepleegd uit naam van deze complottheorie. Dreher laat weten dat hij niet gelooft in een complot, maar dat de notie ‘omvolking’ volgens hem wel „een realiteit” weerspiegelt, te weten, de „onverschilligheid van elites” – zowel conservatief als progressief – voor de consequenties van immigratie, als iets „waar zij zelf geen praktische prijs voor betalen”.

De schutter noemt hij „duidelijk gestoord”. Bij een vergelijkbare moordpartij, die in Christchurch (2019), noemde Dreher de dader „tuig”, maar schreef hij ook dat „alles wat (de moordenaar) identificeerde als karakteristiek voor een desintegrerende westerse beschaving klopt”.

Wapenbeperking is alsof je paracetamol voorschrijft tegen een hersentumor

Het antwoord op schietpartijen als die van deze week op een basisschool in het stadje Uvalde ligt voor Dreher niet per se in de beperking van het wapenbezit. In een reactie per mail schrijft hij dat wapens tijdens zijn jeugd alomtegenwoordig waren, dat hij er zeer makkelijk toegang toe had. „Tegelijk hadden we nooit, of bijna nooit, te maken met massale schietpartijen.” Dat wapengeweld heeft volgens Dreher ook „een culturele component”. „Vergeleken bij Europa is Amerika heel gewelddadig, al blijkt uit officiële statistieken moorddadige schietpartijen hoofdzakelijk in de arme, door zwarten bevolkte stadscentra plaatsvinden. Na afloop van dit soort schietpartijen klinkt steeds een luide roep om wapenbeperking, wat een goed idee zou kunnen zijn, maar uiteindelijk gaat het daar niet om. Het is alsof mensen paracetamol vragen tegen een hoofdpijn die door een hersentumor wordt veroorzaakt. De waarheid is dat Amerika een ziek land is, en dat het uiteenvalt. We houden ons voor dat we onze problemen kunnen oplossen dankzij wetten, of via dit of dat beleid. Maar uiteindelijk is er geen wet of technologische fix die ons weg zal leiden uit het dal waar de schaduw van de dood hangt, en waar wij Amerikanen in verdwaald zijn.”

Roe versus Wade

De impact van de Hongarije-specials van Tucker Carlson was groot. „Als ik voordrachten doe in smalltown-America beginnen mensen nu ineens over Orbán”, zegt Dreher. Vorige week was Carlson opnieuw even in Boedapest, nu op een scherm, bij de Hongaarse franchise van CPAC, de jaarlijkse hoogmis van Amerikaanse conservatieven. Het toont hoe rechts-conservatief Amerika (en Europa) en Orbán elkaar gebruiken, die laatste als een manier om zijn regime van legitimiteit te voorzien.

Zijn strijdlust ten spijt gelooft Dreher niet in een eindoverwinning in de cultuuroorlog. Progressief Amerika heeft die al lang gewonnen denkt hij. „De legalisering van het homohuwelijk in 2015 is de kroon op dat werk.” Het eventuele terugdraaien van Roe versus Wade, de Hooggerechtshofuitspraak die het recht op abortus op federaal niveau regelt, ziet hij als „hobbel in de progressieve weg”.

Sommige van Drehers geestverwanten verschansen zich in machteloze verongelijktheid. Hijzelf blijft goedgehumeurd en monter. „Het punt is dat die globalisten bullies zijn”, zegt hij, sprekend over beleidsmakers die lhbtiq+-voorlichting op scholen mogelijk willen maken. „Orbán staat daartegen op en slaat ze op de neus, en dat bewonder ik.”

CV Rod Dreher (1967) verliet na de middelbare school de zuidelijke staat Louisiana waar hij was geboren, en ging aan de slag als tv- en filmcriticus voor de conservatieve krant The Washington Times. In 1993 bekeerde hij zich tot het katholicisme. Als journalist versloeg hij het misbruikschandaal in de Katholieke Kerk dat in 2001 losbarstte. Daarna verruilde hij de Katholieke voor de orthodoxe kerk. In zijn boek Crunchy Cons komt Dreher uit de kast als een ‘Birkenstockian Burkian’: iemand die geitenwollen sokken draagt, maar tegelijk ook tegen het homohuwelijk en tegen het recht op abortus is. Hij publiceerde hierna andere verschillende boeken, waaronder How Dante can save your life (2015), waarin hij beschrijft hoe hij uit een depressie komt met behulp van La Divina Commedia. Op zijn veertiende begon hij te corresponderen met een meisje uit Valkenswaard – een penvriendin – en ontwikkelde zo een band met Nederland. Ooit nam hij zijn ouders mee en bezocht Ik ben Joep Meloen, een film van André van Duin.