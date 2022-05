China en Rusland blokkeren nieuwe sancties tegen Noord-Korea

China en Rusland hebben een Amerikaans voorstel voor nieuwe sancties tegen Noord-Korea tegengehouden. Dat meldt persbureau Reuters vrijdag. De Verenigde Staten wilden Noord-Korea bestraffen wegens het afvuren van ballistische raketten richting de zee, vlak nadat president Joe Biden eerder deze week uit Azië was vertrokken. De laatste keer dat de VN-Veiligheidsraad geen unanimiteit bereikte over sancties tegen Noord-Korea was zestien jaar geleden.

De Amerikanen wilden Noord-Korea raken door onder meer de export van tabak en olie naar het land te verbieden. Daarnaast moest de aan de Noord-Koreaanse staat gelieerde hackersgroep Lazarus op een zwarte lijst komen te staan. Lazarus vult middels financiële cybercriminaliteit de Noord-Koreaanse staatskas, stelt Washington. Het sanctiepakket werd wel gesteund door het restant van de vijftien leden tellende VN-Veiligheidsraad, waarin China, Rusland en Amerika een permanente zetel hebben.

De VN-Veiligheidsraad werd in 1945 opgericht door de ‘winnaars’ van de Tweede Wereldoorlog: de VS, de Sovjet-Unie, China, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Deze landen gaven zichzelf ook een vetorecht in de raad. De samenstelling van de Veiligheidsraad ligt al langer onder vuur, omdat die is gestoeld op gestolde machtsverhoudingen van halverwege de vorige eeuw. Onder anderen president Volodymyr Zelensky van Oekraïne pleitte in april voor de afschaffing van het vetorecht om de raad slagvaardiger te maken, maar daar zien de vijf landen met een vetorecht weinig heil in.