Bouwman wint negentiende etappe Giro en is bijna zeker van blauwe trui

Koen Bouwman heeft vrijdag de negentiende etappe van de Giro d’Italia gewonnen. Bij de aankomst bergop in Santuario di Castelmonte in Italië was hij in de eindsprint sneller dan de andere renners in de kopgroep. Onderweg wist Bouwman daarnaast voldoende punten te halen om de zege in het bergklassement veilig te stellen. Als hij de Ronde van Italië uitrijdt is hij de eerste Nederlander die de blauwe trui wint.

Het is voor de 28-jarige Bouwman zijn tweede etappezege in deze Giro, eerder won hij de zevende etappe. Ook Mathieu van der Poel won een rit.

De wielrenner van het Nederlandse Team Jumbo-Visma bereikte al als eerste de top van de Sloveense berg Kolovrat en was daarmee hij niet meer in te halen in aantal bergpunten. Tijdens de Giro draagt de leider van het bergklassement de blauwe trui (Maglia Azzurra). Hoe steiler en langer de berg, hoe meer punten er te verdienen zijn.

Bouwman kondigde donderdag op Twitter al aan dat hij alles zou doen om zoveel mogelijk punten te verdienen om de blauwe trui veilig te stellen. Dat deed hij ook. Op alle vier de bergen die vrijdag op het programma stonden kwam Bouwman als eerste boven, daarmee verdiende hij 76 punten. Hij eindigde de dag met 294 bergpunten.

Zondag besluit de Giro met een individuele tijdrit van 17,4 kilometer naar het Romeinse amfitheater van Verona. In het algemeen klassement staat de Ecuadoriaanse renner Richard Carapaz, op de tweede plek Jai Hindley uit Australïe en op plaats drie Spanjaard Mikel Landa.

Correctie: in een eerdere versie van dit artikel stond abusievelijk de tussenstand van het puntenklassement voor de sprinttrui. Dat is aangepast naar de stand in het algemeen klassement.