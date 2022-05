Bij deze theatergroep kun je toneelspelen als taakstraf

Wie na het begaan van een delict een taakstraf krijgt, kan afval prikken op straat, graffiti uit tunnels verwijderen of parken onderhouden. Maar je kunt ook terechtkomen bij BonteHond in Almere, dat sinds anderhalf jaar als eerste theatergezelschap in Nederland officieel ook een taakstraflocatie is. De taken voor werkgestraften variëren er van schoonmaken tot decorbouw, repetities bijwonen of zelfs meespelen in een voorstelling.

Op dit moment is het gezelschap druk bezig met de repetities van de voorstelling Straf, waarin behalve vijf professionele acteurs ook iemand meespeelt die een taakstraf bij het gezelschap heeft uitgevoerd. In de voorstelling, die in juni te zien is tijdens theaterfestival Oerol op Terschelling, staan de verhalen van werkgestraften centraal.

We zien de spelers als een groep werkgestraften over de speelvloer rondlopen, soms met afvalgrijpers en vuilniszakken. Op andere momenten spelen ze de mensen in hun omgeving, zoals de begeleiders op de taakstraflocatie of mensen uit hun directe omgeving. Vrijwel het hele script is gebaseerd op gesprekken van werkgestraften en hun begeleiders, en op de ervaringen van de theatermakers zelf. Zo is er een wrange scène waarin je ziet hoe een begeleider een van de werkgestraften stelselmatig kleineert in het bijzijn van anderen. Op een ander moment keert de groep gestraften zich ineens dreigend tegen het publiek: ,,Wel gek, dat ze jullie met ons alleen laten. Wij zijn tenslotte geen lieverdjes.” In een verstilde monoloog somt een van acteurs het resultaat van een dag afvalprikken op: ,,Dertien plastic doppen, drie roerstaafjes, zeven mensen die wegkeken, twee knopen in mijn maag.”

Het idee ontstond toen artistiek leider Judith Faas een paar jaar geleden op een strandje een groep afval prikkende jongeren voorbij zag komen, vertelt ze. „Het was een soort omgekeerde carnavalsoptocht, zoals ze in die opvallende oranje hesjes geëtaleerd werden. Een vorm van public shaming. Ik vroeg me af: wat gaat er in hen om? En leren ze hier ook iets van?”

Een taakstraf krijg je voor uiteenlopende vergrijpen: van lichte geweldsdelicten tot een verkeersovertreding of het toppen van wietplanten. Het idee achter het toekennen van een taakstraf is dat de werkgestrafte iets terugdoet voor de samenleving en zelfdiscipline aanleert. Dat verkleint volgens de reclassering de kans dat iemand opnieuw de fout in gaat. Taakstraffen worden opgelegd tot maximaal 240 uur. Tegenover elke twee uur die niet wordt uitgevoerd, staat één dag gevangenisstraf.

Faas: „Toen ik me erin ging verdiepen ontdekte ik dat in principe iedereen ermee in aanraking kan komen. Vaak speelt geldgebrek een rol. Als je als alleenstaande jonge moeder je kind een cadeautje wilt meegeven naar een verjaardag en je hebt geen geld, kan ik er wel inkomen dat je ergens toe wordt aangezet.” Zelf heeft ze vroeger ook dingen gedaan die niet mochten. „Dat ik destijds niet betrapt ben heeft er ook mee te maken dat je als blond, wit meisje nu eenmaal minder snel gepakt wordt.”

Acteur Dionisio Matias bij een repetitie van BonteHond. Foto Olivier Middendorp

Om te laten zien wat de verhalen achter taakgestrafte jongeren zijn, besloot ze er een voorstelling over te maken. „Maar om dat goed te doen, wist ik meteen dat ik niet alleen iets over, maar vooral met werkgestraften wilde maken.” Het gezelschap deed een aanvraag bij het ministerie van Justitie om als taakstraflocatie aangewezen te worden. De eerste werkgestrafte, een jongen van bijna twintig jaar wiens naam bij de redactie bekend is, meldde zich eind vorig jaar bij het gezelschap. Het werd een succes: nadat hij zijn verplichte uren had gewerkt, bleef hij vrijwillig bij het gezelschap betrokken om mee te spelen in de voorstelling.

Geen zedendelinquenten

Daan de Lau is vanuit het theatergezelschap aanspreekpunt voor de werkgestraften en de reclassering. „We proberen de gestrafte zoveel mogelijk mee te laten draaien in de organisatie. De straf is niet wát hij hier komt doen, maar dát hij hier moet zijn. Dus we bedenken niet alleen rotklusjes.” Op de vaste aanspreekpunten na weet niemand bij BonteHond voor welk delict iemand is veroordeeld – tenzij diegene het zelf vertelt. Wel heeft het jeugdtheatergezelschap bij de reclassering aangegeven dat ze geen veroordeelde zedendelinquenten toegewezen willen krijgen, of mensen die een relatief zwaar vergrijp hebben begaan. De Lau licht zijn collega’s wel globaal in: „Je weet niet wie je binnenhaalt, maar wel dat er een reden voor is. Dus benadrukken we: let vandaag even op waar je je telefoon of portemonnee neerlegt.”

De werkgestrafte noemt de dagen dat hij bij BonteHond moest werken „lichtpuntjes” in zijn week. „Beter een fijne plek dan ergens waar de kans groot is dat ik halverwege weer afhaak. Ik ken mezelf: als ik de hele dag hetzelfde moet doen, heb ik de neiging vroegtijdig te stoppen.” Over de mogelijkheid om mee te spelen in een voorstelling was hij meteen enthousiast. „Ik ben best creatief, hou van aandacht.”

Vaak is er bij een delict ook een benadeelde partij. Dat een werkgestrafte hier een fantastische tijd heeft, kan daarom wrang voelen, onderkent De Lau. „Wij bouwen een band met hem op, maar dat voelt soms ook ongemakkelijk.” Judith Faas ziet geen bezwaar: „Zijn straf is dat zijn vrijheid wordt beperkt door hier te moeten opdagen. Het gaat mij er niet om of hij het hier leuk vindt, maar het feit dat dit hem verandert vind ik wel belangrijk. De maatschappij heeft er meer aan dat hij niet meer in de fout gaat, dan dat hij hier een rottijd heeft.”

'Jongens zoals ik'

Om zich goed in de thematiek te kunnen verplaatsen, deed het hele artistieke team zelf ook een dag lang een taakstraf op een locatie in Zeewolde. Acteur Dionisio Matias (o.a. GTST, Adam en E.V.A.) moest onder meer noten rapen in het bos en houthakken: „Ik was best zenuwachtig van tevoren: ga ik daar echt gevaarlijke mensen aantreffen? Eenmaal aangekomen ben ik maar gewoon met iedereen gaan praten. Bleken ontzettend veel aardige mensen tussen te zitten. Jongens zoals ik.” De werkgestrafte bij BonteHond herkent dat zelf ook: „Hiervoor heb ik ook op andere plekken taakstraf gedaan, en toen had ook ik dat vooroordeel: ben ik nou zo’n boef, hoor ik hier wel?” Zelf is hij er bewust terughoudend over tegen zijn omgeving. „Veel mensen om me heen weten niet dat ik een taakstraf heb gedaan. Mensen vormen makkelijk een oordeel over je, je wordt al snel gezien als een gevaar voor de samenleving.”

Precies dat stigma hoopt Faas te doorbreken. ‘Wij zijn jullie’, is een terugkerende zin in de voorstelling, die benadrukt dat mensen met een taakstraf vaak minder ver van je afstaan dan veel mensen denken. Volgens haar is de maatschappij te veel ingericht op het onderscheid tussen goed en fout. „Wie niet kan meedraaien, belandt in een ander systeem en daar kom je moeilijk uit. Waarom mogen we ons niet wat vaker openlijk in het midden begeven, dat je zowel het veilige gebied kan opzoeken als de randjes?”

Zelf kijkt ze inmiddels ook met minder vooroordeel naar een groep afval prikkende jongeren in oranje hesjes. „Destijds zag ik een groep gestraften, nu zie ik verschillende mensen, losse individuen met elk een eigen verhaal.”

