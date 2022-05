Wie ik niet uit mijn hoofd kon krijgen op de dag van AS Roma-Feyenoord, was de Amerikaanse basketbalcoach Steve Kerr. Snikkend en stikkend van woede gebruikte hij een persconferentie over een wedstrijd voor een uitval naar triggerhappy Amerika: „When are we going to do something? […] I am tired of the moments of silence. Enough!”

Dat zag ik José Mourinho, de coach van AS Roma, nog niet doen. Feyenoords Arne Slot trouwens ook niet. Wie wél in de sportwereld? Sport en politiek hebben immers niets met elkaar te maken? IOC-voorzitter Avery Brundage zei het al op de Olympische Spelen van 1972, na de Palestijnse terreuraanval op de Israëlische ploeg: „The Games must go on.” En dat deden ze, ook daarna.

De wedstrijd werd voor Feyenoord zelfs een „nationaal drama”, begreep ik de volgende dag bij een uitzending van Goedemorgen Nederland. Er was sprake van „de tranen van Tirana”. „Hoe gaan we dit redden?” vroeg de presentatrice angstig aan haar gasten. Het leek me meer een vraag voor de burgemeester van Rotterdam, wiens politiemensen bij ongeregeldheden na de wedstrijd 72 arrestaties moesten verrichten.

Zo heeft elk land zijn eigen nationaal drama. Voorlopig kunnen we beter niet met de Amerikanen van drama ruilen, want er lijkt in dat land meer verrot dan in het Denemarken van Shakespeare. De doden van de school shooting in Uvalde, Texas – de 27ste van dit jaar in de VS – waren nog nauwelijks geborgen of de gouverneur van Oklahoma ondertekende de strengste anti-abortuswet van Amerika.

Het ongeboren leven wordt in Amerika zo langzamerhand beter beschermd dan het geboren leven. Zolang je in de moederschoot zit, ben je veilig, maar eenmaal op school kan elk moment een niet veel oudere jongen (doorgaans zijn het mannelijke daders) dood en verderf komen zaaien, daarbij niet gehinderd door enige strenge wetgeving. Want die willen de Republikeinse congresleden, plus een handvol Democraten, niet.

De reactie van rechts Amerika op tragedies als in Texas komt steeds op hetzelfde neer: nóg meer wapens. Senator Ted Cruz van Texas zoekt het in goed gewapende beveiligers van scholen, maar hij vergeet dat al die beveiliging de schoolkinderen juist een onveilig gevoel en stress kan geven. Er was overigens al een vorm van bewaking op de school in Texas.

Bij het rechtse Fox News suggereerde een gast dat het de verantwoordelijkheid van de ouders is om een school uit te zoeken die zo goed mogelijk beveiligd is. En anders moeten de kinderen maar naar privéscholen, al zullen die voor arme mensen onbetaalbaar zijn.

De dader in Texas was een „transseksueel, links, illegaal en buitenlander”, twitterde Republikeins congreslid Paul Gosar. Hij moest die tweet snel terugnemen, maar de toon was gezet: de dader zou wel een politiek verdachte figuur zijn.

Amerika is ernstig in de war, maar het is net als met een weggelopen vader: het blijft je vader. De ironie wil dat juist Amerika dé steun en toeverlaat is van Oekraïne – veel meer dan Europa. Dat brengt me op een vraag die me al langer bezighoudt: is het niet een reusachtige fout van Poetin geweest om Oekraïne niet onder Trump maar onder Biden binnen te vallen? Trump had Poetin vast zijn gang laten gaan.