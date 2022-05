De MG ZS: alles werkt, tenzij hij aangeeft dat iets niet werkt

Op tv zag ik wethouders, gewichtsklasse Kwakkeldorp en Dommeloord, dankbaar een integriteitstest overleven. De snob in mij genoot met volle teugen. Sinds wethouder Hekking van Koot en Bie bleef de dorpspoliticus een onverslaanbare satire op zijn soort. Ik zag de haargel in de onvergetelijk mislukte kapsels van de dorpsbarbier die op ze had gestemd, de machovariatie op kortpittig. Ik zag de iets te blauwe jasjes, de bloedeloos kleurrijke brillen, de te laat piekende schoenen uit Hugodejongeland. Ik hoorde de vaagtaal van het platteland schrikbarend onbeholpen stadse zwier voorwenden.

Je weet hoe dat afloopt. Die gaan zich laten platwalsen door datacenters, varkensboeren en bloemencorso’s, hun ambtenarenkorpsen upgraden tot #taskforcedommeloord en samen voor elkaar het land verder aan flarden inspireren. „Vriend, vader, inspirator, innovator, kwartiermaker, wethouder #bruisendKwakkeldorp.” Niets menselijker dezer dagen dan de doodswens.

Snel naar MG. Dat heeft een vernieuwde ZS met meer goesting en een stukje facelift. De nieuwe Long Range kreeg een 70kWh-batterij en een driefasenlader, het snellaadvermogen ging naar 92 kW en de actieradius steeg naar 400 kilometer. Maar wie hem ziet, aanschouwt het wethouderstype, een bitterzoet gesneuveld representatieoffensief. Het schrappen van de nepgrille is vooruitgang, maar elke poging tot stilistische veredeling liep spaak, en er is maar één verdienste die dat kleine leed in dankbaarheid kan doen verkeren: competentie.

Die handschoen neemt hij dapper op. Na een week rijden kijk je milder naar dat brillantinekapsel en dat treurjasje. Hij is echt goed. Quasimodo brengt je comfortabel 400 kilometer ver, kou en noodweer voorbehouden. Na een snelwegrit van 175 kilometer met een begroot bereik van 344 kilometer heb ik er 208 over. De Chinese techniek laat wederom geen kapitale steken vallen. Hoe komisch het digitale dashboard zich ook presenteert met die uitwaaierende schoepenraddecoraties rond de vermogens- en de snelheidsmeter, alles werkt. Tenzij hij zelf aangeeft dat iets niet werkt, bijvoorbeeld de automatische grootlichtfunctie, maar die doet het even later toch weer wel, dus dat was moderne zelfkritiek of vals alarm. Alle knopjes op het stuur voor diverse menufuncties heb je bij duizend anderen gezien, je bent alleen vergeten waar. Als je hem kocht, kon het je geen barst schelen. Hij waarschuwt verder dapper voor gevaren als de possibility of icy roads. Kom, Chinezen, het is vijf graden! Wat heeft de grote leider jullie over vorst verteld?

Koehandel

Voor wie nog weet dat MG ooit een Brits sportwagenmerk was en de MG zijn merknaam dankt aan de koehandel in merkrechten: hij probeert wanhopig chocola te maken van zijn heritage. Het driespaaksstuur doet klunzig Brits met geperforeerde leren accentjes. Een ondefinieerbaar bekledingsmateriaal op het dashboard acteert een carbonlook. Ik zie de rode stikseltjes zo pal voor de sportieve noot staan als Hekking voor de rookvrije tribune van FC Juinen. Doe het niet jongens. Het ding haalt 175, oké? Laat dat trouwens uit je hoofd. De hoge koets produceert ook bij weinig wind al snel veel windgeruis rond de A-stijl en de dakrails.

Aandachtspunt: het Grote Aanraakscherm reageert niet altijd adequaat. Het is vervelend dat je voor de airco en klimaatregeling, dus ook voor de stoelverwarming, een menu moet openen. Als je er bent, werkt het wel vlotter dan de snellader. Verder dan 48 kWh heb ik hem niet zien komen en dat is iets meer dan de helft van wat MG belooft. Tegelijkertijd ben je aan de gewone laadpaal nu sneller klaar dan met de eerste generatie ZS’en zonder driefasenlader.

Van zijn concept blijf ik fan. Juist als muurbloem is de ruime, onaanzienlijke ZS een symbool van hoop. Het bewijs dat consumenten zich niet laten verblinden door de buitenkant, willen blijven zien wat aan de achterkant van hun esthetische gelijk aan innerlijke waarden schuilt. Hun hedonisme is nog vatbaar voor gezond verstand. En voor gewin. Voor weinig kopen mensen immers alles, ook uit China. Daar zit, zeg ik Dommeloords recht voor zijn raap, toch wel een pijnpuntje. De ZS komt uit een dictatuur vol opgesloten dissidenten en vertrapte minderheden. Als koper verspeel je dus wel elk recht op verontwaardiging over de Russen.

Ten slotte dit: MG heeft een nieuwe elektrische stationcar, de 5, met de techniek van de ZS. Voor 37 mille is de Long Range-versie even duur. Als je die mooier vindt: koop hem gerust. Het oog wil ook wat, weten ze in Dommeloord maar al te goed.