53 muzikanten geven Sor grandeur

Opwinding, vervoering en ontroering bracht rapper Sor donderdagavond in de grote zaal van het Concertgebouw, waar hij zijn muziek liet uitvoeren door een 53-koppig orkest, het ‘Sorkest’. De combinatie van rap met een orkest was een ontdekking: hoe zijdezachte strijkers een vliedende ondergrond legden voor Sors geprononceerde stem, en hoe Sors zang op zijn beurt de muzikanten leek aan te jagen. Hoewel rap vaak drijft op zware ritmes, is een tedere omlijsting net zo effectief. De sonische overmacht van 53 muzikanten op viool, blaasinstrumenten, percussie en piano, over de volle breedte van het podium, gaf Sors nummers een nieuw soort grandeur. Zonder elektronisch gebonk maar niet minder monumentaal.

Het Sorkest bestaat uit musici en zangers van muziekopleiding Codarts in Rotterdam. Dat Sor nu in het Concertgebouw optrad, was omdat hij afgelopen januari het tv-programma Maestro heeft gewonnen. Daar leerde hij een orkest dirigeren, zoals hij donderdagavond liet horen in één nummer, ‘III Nostro Incontro Sonata’.

Voor iedereen was de combinatie ineens vanzelfsprekend: voor de muzikanten en voor de vele hiphopliefhebbers in de uitverkochte zaal. Liedjes van Sors recente albums Bae Doven No. 1 en No. 2, werden al begeleid door een orkest, voor zowel citaten van Beethoven, als door hemzelf bedachte stukken. Live werd er soms een schuifelend stukje hiphopelektronica toegevoegd, met spannend effect. Grappig was de marimba-solo gekruist met een cartoonstem, als een wedstrijd in helium-achtige luchtigheid.

Gastzangers als Ray Fuego, Sef en Rotjoch, en de leden van zijn eigen vroegere groep Black Acid kwamen om de beurt een bijrol vervullen in nummers als ‘Karma’ en ‘Kokobe’. Wibi Soerjadi speelde zijn zelf geschreven ‘Wibi’s Interlude’.

Na het laatste nummer werd Sor lang en onstuimig omhelsd door zijn gastmuzikanten. Alsof hij in zijn eentje een wedstrijd had gewonnen.

Pop Sor. Gehoord: 26/5, Concertgebouw, Amsterdam. ●●●●●