32 prominente PvdA- en GroenLinks-politici pleiten voor eenwording in Eerste Kamer

Met een opiniestuk in de Volkskrant pleiten 32 prominente leden van de PvdA en GroenLinks voor een gezamenlijke fractie in de Eerste Kamer. In juni stemmen de twee partijen daarover. „Er is een historisch momentum”, aldus de ondertekenaars.

Onder hen zijn Diederik Samsom en Job Cohen, voormalig leiders van de PvdA, en Bram van Ojik en Jolande Sap, voormalig leiders van GroenLinks. Verder staan er onder andere de handtekeningen van oud-ministers, Europarlementariërs en wethouders onder het stuk. „De ‘rode’ strijd voor een rechtvaardige samenleving en de ‘groene’ strijd voor een duurzame samenleving zijn één en dezelfde”, schrijven de politici.

De discussie over samenwerking tussen de PvdA en GroenLinks loopt al jaren, maar de afgelopen weken wordt er steeds serieuzer over gepraat. Maandag hielden de twee partijen een gezamenlijke bijeenkomst over „de toekomst van links” en de plannen om in de Eerste Kamer één fractie te vormen. Sommige leden vinden dat een te grote stap richting een algehele fusie.

