Versterking Griekse luchtmacht zint Turkije allerminst

Maar liefst 37 keer applaudiseerden de aanwezige afgevaardigden in het Amerikaanse Congres vorige week bij de als historisch beschouwde toespraak van de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis, de eerste ooit door een Griekse leider. Alles zat erin: van Griekenland als bakermat van democratie en basketballer Giannis Antetokounmpo van de Milwaukee Bucks tot, politiek gevoeliger, de parallellen tussen de Russische agressie in Oekraïne en de Turkse dreiging tegen Griekenland.

De warme ontvangst van de toespraak werd opgepikt door de Turkse media. „Het enthousiasme in het Amerikaanse Congres verbaasde zelfs Mitsotakis”, schreef de krant Hurriyet . De krant merkte op dat Mitsotakis vaak impliciet verwees naar Turkije, zoals wanneer hij sprak over de schendingen van het Griekse luchtruim en de Turkse order voor nieuwe F-16’s.

„Het laatste dat de NAVO nodig heeft, in een tijd waarin onze focus ligt op het helpen van Oekraïne om de Russische agressie te verslaan, is een andere bron van instabiliteit op de zuidoostelijke flank van de NAVO”, zei Mitsotakis zonder Turkije bij naam te noemen. „Ik vraag u hiermee rekening te houden wanneer u beslissingen neemt over defensieaankopen met betrekking tot het oostelijke Middellandse Zeegebied.”

Irritatie

Dit leidde tot irritatie in Ankara, waar het gevoel heerst dat de Grieken worden voorgetrokken door Washington. President Recep Tayyip Edogan zei dat Mitsotakis voor hem „niet meer bestaat”. En minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavusoglu klaagde tijdens zijn onderhoud met zijn Amerikaanse collega Antony Blinken vorige week dat de balans zoek is. „Ze hebben altijd het evenwicht bewaard inzake Cyprus, Griekenland en Turkije”, zei Çavusoglu naderhand tegen journalisten. „Maar dat zijn ze de laatste tijd kwijt.”

De Turkse regering maakt zich vooral zorgen over haar bestelling van nieuwe F-16’s van het Amerikaanse defensiebedrijf Lockheed Martin, waarvoor het Congres toestemming moet geven. De F-16’s zijn hard nodig voor de modernisering van de Turkse luchtmacht, die een verouderde vloot heeft. Turkije zou eigenlijk F-35’s kopen, de nieuwe generatie straaljagers van de NAVO. Maar het Pentagon zette Turkije in 2019 uit het F-35-programma omdat het een Russisch raketsysteem had aangeschaft.

De Turkse plaats lijkt nu te worden ingenomen door Griekenland. Een van de belangrijkste doelen van Mitsotakis’ bezoek aan Washington was om te lobbyen voor de verkoop van F-35’s aan Griekenland. De premier is de Griekse luchtmacht ook via andere wegen aan het versterken, ingegeven door de vermeende dreiging van het grote buurland Turkije. Vorig jaar tekenden Griekenland en Frankrijk een deal over defensiesamenwerking, waaronder de aanschaf van 24 Franse Rafale-straaljagers.

Het maakt deel uit van een bredere wapenwedloop tussen Griekenland en Turkije, die vooral wordt gevoed met wapens uit de Verenigde Staten, Duitsland en Frankrijk. Beide landen behoren tot de grootste wapenaankopers ter wereld met defensiebudgetten die soms het dubbele zijn van die van de G7-landen. In 2020 spendeerden ze allebei 2,8 procent van hun bbp aan defensie. Turkije geeft in absolute zin meer geld uit aangezien de Turkse economie groter is dan de Griekse.

Desondanks vreest Erdogan achter te blijven bij de Grieken, met name wat betreft de luchtmacht. Dankzij de ontwikkeling van zijn eigen defensie-industrie heeft Turkije weliswaar belangrijke stappen gezet naar zelfvoorziening, bijvoorbeeld als het gaat om drones. Maar een eigen straaljager is nog ver weg. President Joe Biden sprak wel zijn steun uit voor de verkoop van F-16’s aan Turkije, maar in het Congres heerst grote argwaan jegens Erdogan. De verkoop is nog geen gedane zaak.

Bondgenoten

De belangen zijn groot. Formeel zijn Griekenland en Turkije dan wel NAVO-bondgenoten, maar in de praktijk staan ze op uiterst gespannen voet met elkaar. Dit heeft in de afgelopen decennia meerdere keren bijna tot gewapend treffen geleid. De laatste keer was in 2020, toen een confrontatie tussen de Turkse en Griekse marine leidde tot een botsing tussen twee fregatten. Ook zijn er geregeld schermutselingen in de lucht tussen Griekse en Turkse gevechtsvliegtuigen boven betwiste delen van de Egeïsche Zee.

Op 27 april telde Griekenland maar liefst 126 vermeende schendingen van zijn luchtruim. De helft was het werk van Turkse F-16’s, en de andere helft van drones. Mitsotakis zei in zijn toespraak voor het Congres dat deze schendingen van het Griekse luchtruim moeten stoppen. Maar het lijkt erop dat Erdogan de spanningen met de oude rivaal van Turkije liever op de spits drijft in aanloop naar de presidentsverkiezingen in 2023.

Ondertussen maakt Griekenland haast met de aankoop van de F-35’s. Zo veel haast dat de regering zelfs bereid is om vliegtuigen te accepteren die al zijn gebruikt door de Amerikaanse luchtmacht. Anders moet het achteraan de rij aansluiten. De kans is groot dat Mitsotakis zijn zin krijgt.

Lees ook deze reportage over de spanningen rond de oostelijke Middellandse Zee