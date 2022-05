Schiphol wil drukte verminderen met ‘slots op de deur’

Schiphol voert per 1 juni aanstaande nieuwe regels in voor start- en landingsrechten, waarmee het hoopt de drukte te verminderen. Dat heeft de luchthaven woensdag in een verklaring bekendgemaakt. Schiphol verwacht dat de maatregel, die geldt tot en met 28 augustus, ervoor zorgt dat er deze zomer minder vluchten vertrekken en dat de drukte op de luchthaven daarmee zal afnemen.

Luchtvaartmaatschappijen die vliegen van en naar Schiphol bezitten zogenoemde ‘slots’, vastgelegde tijdstippen waarbinnen hun vliegtuigen mogen landen en opstijgen. Als de slots niet gebruikt worden, kunnen maatschappijen ze kwijtraken. Daarom kozen ze ervoor slots vast te houden, ook voor niet of nauwelijks gevulde vliegtuigen.

Lees ook dit interview met arbeidssocioloog Fabian Dekker: ‘In Nederland zijn we dol op de quick fix’

Door de nieuwe regels is een luchtvaartmaatschappij die een slot niet gebruikt ervan verzekerd dat een andere luchtvaartmaatschappij dat gat niet opvult. Schiphol spreekt van een „slot op de deur”. Onlangs liet Schiphol-directeur Dick Benschop al weten dat de luchthaven het aantal vluchten deze zomer mogelijk gaat beperken, afhankelijk van het beschikbare luchthavenpersoneel.

De aangekondigde maatregel over de slots is onderdeel van een groter pakket waarmee Schiphol de lange wachtrijen van de afgelopen weken wil terugdringen. De luchthaven heeft te maken met grote personeelstekorten, onder meer in de beveiligingsbranche. Ook donderdag stonden er weer lange rijen, tot op de parkeerplaatsen aan toe. Hemelvaart is volgens de luchthaven „een piekdag”, waarop passagiers „veel langer in de rij” staan.

Lees ook: Marechaussee grijpt in bij ‘dreigende situatie’ onder agressieve passagiers Schiphol