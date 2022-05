Polen overstag: parlement doekt omstreden tuchtkamer voor rechters op

Polen gaat zijn omstreden en door de Europese Unie gehekelde tuchtkamer voor rechters opdoeken. Het Poolse parlement heeft daar donderdag mee ingestemd, melden internationale persbureaus. Door de hervormingen kan het Midden-Europese land naar alle waarschijnlijkheid eindelijk aanspraak maken op ruim 35 miljard euro uit het Europese coronaherstelfonds, mits de Europese Commissie begin juni met de Poolse herstelplannen akkoord gaat.

Lange tijd was Polen met de Europese Unie in een geschil verwikkeld over het uitkleden van de rechtsstaat in Polen. In de zomer van vorig jaar oordeelde het Europese Hof dat Polen het straffen van onafhankelijke rechters, ingesteld in 2017 door de conservatief-nationalistische regering, moet staken. Middels een gepolitiseerde tuchtkamer worden kritische rechters in het land financieel gestraft of uit hun ambt gezet. De tuchtkamer maakte Poolse rechters vatbaar voor politieke druk en was daarmee „in strijd met EU-recht”, vond het Hof.

Hervormingen

Als de hervormingen zijn doorgevoerd, zullen tuchtzaken worden behandeld door rechters die via een loting zijn geselecteerd. Nu wordt dat nog gedaan door een raad van rechters die is samengesteld door het Poolse parlement, waar de Poolse regeringspartij een absolute meerderheid heeft. Daarnaast zal het niet langer mogelijk zijn om rechters aan een onafhankelijkheidstest te onderwerpen nadat zij een onwelgevallig vonnis hebben geveld.

Critici vinden dat de hervormingen niet ver genoeg gaan om onafhankelijke rechtspraak in Polen te garanderen. Volgens de rechts-conservatieve staatssecretaris van Justitie Sebastian Kaleta houdt de definitieve versie wel rekening met alle belangrijke twijfels.

Het Europees Hof legde Polen in oktober vorig jaar een zeldzame dwangsom op van een miljoen euro per dag, omdat het land weigerde de tuchtkamer voor rechters op te doeken. Half januari vroeg Polen om uitstel van betaling, omdat het al bezig was de tuchtkamer af te schaffen. Toen kondigde de Europese Commissie aan de onbetaalde boetes te gaan inhouden op de subsidies die het aan de EU-lidstaat verstrekte.