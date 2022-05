Personeel daagt Booking.com voor de rechter

De Amerikaanse hotelwebsite Booking.com is door de ondernemingsraad (OR) van het hoofdkantoor in Amsterdam voor de rechter gedaagd. Onderwerp van de rechtszaak zijn personele veranderingen op de ‘content agency’-afdeling, onder meer verantwoordelijk voor de teksten op de site. De rechtszaak dient volgende week donderdag bij de Ondernemingskamer in Amsterdam.

De rechtszaak is volgens bronnen binnen het bedrijf vooral een symbolische stap van de ondernemingsraad in Amsterdam, die de laatste jaren permanent in conflict is met het Amerikaanse topmanagement.

Booking werd in 1996 in Nederland opgericht en kwam in 2005 in Amerikaanse handen. De laatste jaren is de relatie tussen de ondernemingsraad en het management ernstig verslechterd. De OR in Amsterdam, waar ruim vijfduizend van de 17.500 werknemers werken, verwijt het bedrijf te weinig te doen tegen de werkdruk en zegt structureel slecht te worden geïnformeerd over belangrijke beslissingen. Het management ziet de OR als een activistische groep, die weinig meedenkt en vooral dwarsligt.

Andere zaken

Bronnen binnen Booking.com melden dat ondertussen ook ondernemingsraden van Booking-kantoren in Barcelona en Berlijn het bedrijf voor de rechter hebben gedaagd. Het personeel daar is ontevreden over een andere zaak: hoe Booking.com de reorganisatie van de klantenservice afhandelt die het bedrijf in februari aankondigde.

Duizenden werknemers van de klantenservice van Booking.com komen per 1 juni in dienst van het Luxemburgse Majorel, een aan de Amsterdamse beurs genoteerd bedrijf dat wereldwijd klantenservicediensten verzorgt. Majorel neemt het werk van twaalf van de veertien klantenservicekantoren over. Alleen de medewerkers van kantoren in Manchester en Amsterdam blijven direct voor Booking.com werken en krijgen andere taken toebedeeld.

In een e-mail aan het personeel benadrukte de Amerikaanse Booking-topman Glenn Fogel destijds dat de reorganisatie nodig is om „flexibel te kunnen zijn”, zodat het bij vakantiepieken meer en op andere momenten minder arbeidskrachten kan inzetten. Werknemers van de klantenservice, nu vast in dienst bij Booking.com, vrezen een ernstige verslechtering van hun arbeidsvoorwaarden.

Recordaantal boekingen

Hoewel de omzet van Booking.com vrijwel stilviel in 2020 door de wereldwijde lockdowns, heeft het bedrijf de crisis relatief goed doorstaan. De beurskoers van moederbedrijf Booking Holdings staat inmiddels hoger dan voor de pandemie.

Begin deze maand meldde Booking een recordaantal boekingen in het eerste kwartaal van dit jaar. Daarmee zette de hotelwebsite dat kwartaal 2,7 miljard dollar om. Vorige week meldde Fogel in een videobericht aan zijn personeel dat het bedrijf door de toegenomen reislust van Amerikanen en Europeanen een van de drukste zomers ooit tegemoet gaat.

Een woordvoerder van Booking.com wilde niet reageren op vragen over de rechtszaak. Ook de betrokken advocaten van beide partijen geven geen antwoord op vragen van NRC.