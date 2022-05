Overmars stelt Mark van Bommel aan als nieuwe trainer FC Antwerp

Mark van Bommel wordt de nieuwe trainer van FC Antwerp. De onlangs bij de Belgische club begonnen technisch directeur Marc Overmars kwam met de voormalig voetbalinternational een contract overeen voor twee seizoenen. De 45-jarige Van Bommel zette donderdag op het eigen complex De Bosuil zijn handtekening. In het kielzog van de Nederlandse trainer komen twee landgenoten mee als assistent. Het gaat om Andries Ulderink, die onlangs opstapte bij FC Twente en John Stegeman, tot voor kort actief bij Al-Ahli in Saoedi-Arabië.

De aanstelling van Van Bommel hing al enige tijd in de lucht en is nu na afloop van het seizoen in België officieel gemaakt. FC Antwerp eindigde als vierde in de Belgische Jupiler Pro League, waardoor het nieuwe seizoen medio juli al zal beginnen in de tweede voorronde van de Conference League. Maandag maakte de club het ontslag van de Deense trainer Brian Priske bekend.

Van Bommel moet in Antwerpen de plannen van de steenrijke clubeigenaar en bouwondernemer Paul Gheysens waarmaken. Gheysens, die FC Antwerp overnam nadat het in 2017 promoveerde naar het hoogste niveau in België, heeft grote ambities met de Great Old, getuige de tientallen miljoenen die hij de afgelopen jaren in de club stak. In februari haalde hij Marc Overmars naar de havenstad, kort nadat de technische man Ajax had moeten verlaten vanwege grensoverschrijdend gedrag bij vrouwelijke collega’s.

Van Bommel kende een succesvolle spelersloopbaan die hem langs internationale topclubs als Bayern München, FC Barcelona en AC Milan voerde. Als trainer begon zijn carrière minder voortvarend. Nadat hij als assistent-trainer van zijn schoonvader Bert van Marwijk had gewerkt bij de nationale elftallen van Saoedi-Arabië en Australië, werd hij in 2018 hoofdtrainer bij zijn oude club PSV, waar hij na anderhalf jaar werd ontslagen. Ook zijn tweede avontuur als hoofdtrainer eindigde voortijdig, toen de Duitse club VfL Wolfsburg hem vorig jaar al na dertien officiële wedstrijden ontsloeg.

