Oud-presentator Willibrord Frequin (80) overleden

Oud-presentator en journalist Willibrord Frequin is donderdag op 80-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie laten weten aan persbureau ANP. Frequin stierf volgens zijn familie „vredig” in zijn slaap en had zich „verzoend met het onvermijdelijke einde, na een liefdevol en prachtig leven”. Hij kampte al enige tijd met de ziekte van Parkinson en hartfalen.

Frequin werd vooral bekend als verslaggever bij het KRO-programma Brandpunt, waarvoor hij onder anderen paus Johannes Paulus II en Moeder Teresa interviewde. In 1976 vroeg hij als enige journalist prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld wat hij vond van de beschuldiging tegen hem rond de Lockheed-affaire, een omkoopschandaal waarbij de prins begin jaren 60 steekpenningen ontving van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Lockheed.

In 1989 maakte Frequin een spectaculaire reportage over een levendige handel in geprepareerde hoofden, die in Amsterdam zou plaatsvinden. Een getuige die werd opgevoerd meldde dat mensen onder meer seksuele handelingen zouden verrichten met de hoofden. De politie onderzocht de primeur en kwam tot de conclusie dat er geen spoor was van hoofdenhandel. De flater betekende het einde van Frequins carrière bij Brandpunt. Uit een uitzending van HUMAN-programma Medialogica bleek in 2018 dat een man de hoofden bij een verhuizing had meegepikt uit een universitair instituut, ze nergens kon slijten en toen maar Frequin en zijn eindredacteur Ton Verlind had benaderd.

Overvaljournalistiek

Na zijn vertrek bij Brandpunt maakte Frequin nog programma’s voor RTL 4, RTL 5 en SBS 6. Daarin werd zijn journalistieke methode steeds agressiever en meer confronterend. Zo stelde hij in het confronterende nieuwsprogramma De week van Willibrord onrecht in de samenleving op zo’n directe wijze aan de kaak, dat zijn methode als onbeschoft en controversieel werd gezien. Hiermee was hij de grondlegger van de overvaljournalistiek in Nederland, die later zou worden gekopieerd door onder anderen presentatoren Rutger Castricum, Danny Ghosen en Tim Hofman.

In januari maakte Frequin in een interview met De Telegraaf bekend nog enkele maanden te leven te hebben, nadat vorig jaar bij hem de ziekte van Parkinson was vastgesteld. „Ik kan niet meer, het is gedaan, het is op”, zei hij toen.