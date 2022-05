Hij tilt een roomwitte fiets boven zijn hoofd en laat hem zo hard als maar kan op het asfalt neerkomen. Een zeldzaam verschijnsel. Hij gaat er net zolang mee door tot het voorwiel een flinke deuk krijgt, een eivorm aanneemt en aldus geheel onbruikbaar wordt. Het zal zijn doel zijn geweest. De man, een vijftiger, kijkt er tevreden naar en doet een stapje naar achteren, ja, dat wiel zit goed, niks meer aan veranderen. Tevreden valt hij neer op een bankje: een vakman die moet bijkomen van het zware, maar voldoening gevende werk dat hij heeft verricht.

De andere mensen op het Spui kijken nauwelijks op van de herrie die hij maakte. Kennelijk is hij al een tijdje bezig. Zijn werkterrein, een hoekje van het plein met als façade Athenaeum Boekhandel, is van hem, het Spui is bij hem op bezoek.

Zijn overall is een met logo’s bedrukt, donkerblauw trainingspak. Red Bull. Pirelli. Mobil 1. AT&T. Het trainingspak van Max Verstappen. Ook zo’n topper.

Hij doorgrondt meer dan de gewone mensen op het Spui; die babbelen maar wat, ze vullen hun tijd met flauwekul

De man roept iets naar een ober van Café Hoppe, deze kijkt hem aan maar reageert niet; het blad met volle glazen waarmee de ober de straat oversteekt van het café naar het volle terras op het plein gaat compleet aan de vakman voorbij.

De man grijnst, hij ziet er de humor van in. Hij ziet van ontzettend veel dingen de humor in. Hij doorgrondt meer dan de gewone mensen op het Spui; die babbelen maar wat, ze vullen hun tijd met flauwekul.

De vakman is tenminste serieus bezig. Zijn werkterrein wordt gedomineerd door een soort halve bakfiets, waarop al twee fietslijken schuin omhoog staan, met zorg vastgebonden. Het oude roomwitte barrel, dat zojuist onder zijn handen tot de categorie fietslijken is toegetreden, houdt hij nog even bij zich. Eerst een rokertje. Zeg maar roker. Volkomen tevreden met zijn werk en alles eromheen opent hij een blauw metalen doosje, spreidt tabak op een vloeitje dat hij geroutineerd tussen zijn vingers ophoudt. Strooit er iets overheen. Blaast dan een rookgordijn over zijn werkhoek op het Spui. Het plein kletst door.

Ach, wat stom, helemaal vergeten: handen wassen. De vakman gaat iets verzitten en houdt zijn handen onder de straal van een publieke kraan, wrijft krachtig. Zo hoort dat. Een vastberaden trek aan zijn sigaret, of joint, de blik omhoog, even de gevel boven Café Luxembourg bestuderen.

De ruggen van twee langs lopende toeristen brengt hij op de hoogte van het laatste nieuws. Iets over Oekraïne. Hierover is hij zo content dat hij het niet meer houdt. Een luide giechel ontsnapt zijn gelaat, dat roodbruin kleurt van het vele werken in de buitenlucht.

De vakman stopt met giechelen en keurt zijn roomwitte fietslijk, het zadel, het stuur. De voors en tegens doorspoelen zijn brein, dan knikt hij ernstig en zet het lijk naast de andere twee op zijn bakfiets. Meer kan er niet bij. Zijn werk zit erop, het leven is goed.

Auke Kok is schrijver en journalist.