Oekraïne: Russen hebben de overhand in provincie Loehansk

Rusland heeft de overhand in de oostelijke Oekraïense provincie Loehansk. Dat heeft de Oekraïense generaal Oleksi Gromov donderdag gezegd, meldt persbureau Reuters. Gromov zei ook dat Rusland raketsystemen heeft verplaatst naar de zuidwestelijke Wit-Russische oblast Brest, waarmee hij de kans op nieuwe raketaanvallen op West-Oekraïne toegenomen acht. Hij gaf geen bewijs voor die claim.

Nu Rusland er niet in is geslaagd om Kiev of Charkov in handen te krijgen, richt het zich volledig op de Donbas. Volgens de Oekraïense krijgsmacht beschoten Russische troepen woensdag meer dan veertig steden in deze regio, die bestaat uit de provincies Loehansk en Donetsk. Volgens president Volodymyr Zelensky van Oekraïne zijn Russische militairen in sommige delen van Oost-Oekraïne „zwaar in de meerderheid”.

Om zijn grip op de ingenomen gebieden te verstevigen, ondertekende de Russische president Vladimir Poetin onlangs een wet waarmee het voor Oekraïners in de bezette zuidelijke regio’s Cherson en Zaporizja makkelijker wordt om Russisch staatsburgerschap te krijgen. Ook schrapte het Russische lagerhuis de maximumleeftijd voor vrijwillige militaire dienst, waarmee de Russische krijgsmacht hoopt een grotere aanwas van strijdkrachten te realiseren.