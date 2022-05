Iedere 48 seconden sterft iemand in de Hoorn van Afrika aan honger, stellen hulporganisaties Oxfam Novib en Save the Children in een alarmerend rapport. Aanhoudende droogte, politieke instabiliteit en logistieke problemen zijn grote boosdoeners, maar de voedselcrisis heeft een desastreuze wending genomen door de oorlog in Oekraïne – samen met Rusland goed voor een derde van de wereldwijde graanproductie. Voedselprijzen zijn explosief gestegen, waardoor eten voor veel mensen onbetaalbaar is geworden. De Verenigde Naties waarschuwen voor een wereldwijde voedselcrisis, die tientallen miljoenen mensen raakt en jaren kan duren.

Lotte Jensen is hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ingrid de Zwarte is universitair docent agrarische en milieugeschiedenis aan Wageningen University & Research. Beiden zijn verbonden aan het onderzoeksproject ‘Heritages of Hunger’.

Dat hongersnood opnieuw dreigt is het resultaat van politiek falen, maar ook van maatschappelijke desinteresse. Honger in de Hoorn van Afrika lijkt ver weg, maar is dichterbij dan we denken. Ook Europa kent een lange geschiedenis van hongercrises. Neem bijvoorbeeld de Grote Ierse Hongersnood (1845 - 1849), de Finse hongersnood (1866 - 1868), de Russische hongersnood (1921 - 1922), de Oekraïense ‘Holodomor’ (1932 - 1933), de Spaanse ‘Años del Hambre’ (1939 - 1951), de Griekse hongersnood (1941 - 1943), de blokkade van Leningrad (1941 - 1944) of de Nederlandse Hongerwinter (1944 - 1945).

Deze hongersnoden worden meestal enkel binnen nationale kaders herinnerd en dan vaak summier. Wij pleiten ervoor dit type crises beter zichtbaar te maken in het onderwijs en via monumenten in de publieke ruimte. Hongersnoden zijn namelijk niet alleen levend maar ook gedeeld verleden. Door dit gedeelde verleden zichtbaarder te maken, kunnen we ook verbindende lijnen in onze Europese geschiedenis benadrukken – en via die weg empathie met noodlijdenden vandaag de dag vergroten.

Ierse Hongersnood

Neem bijvoorbeeld de Grote Ierse Hongersnood. Een schimmel, de Phytophthora infestans, verwoestte de aardappeloogsten en op hulp van de Britse overheid hoefden de Ieren niet te rekenen. Meer dan een miljoen mensen stierven en ruim twee miljoen mensen ontvluchtten het land, de meesten naar Noord-Amerika. Hoewel deze hongersnood vooral binnen Ierse kaders wordt herinnerd, trof de aardappelramp heel Noord- en West-Europa, ook Nederland en België. Naar schatting stierven in beide landen zo’n 50.000 mensen.

Nederlandse media berichtten destijds uitgebreid over de honger en ontbering. De bekende predikant-dichter Nicolaas Beets publiceerde in 1845 zelfs een benefietlied: Troost der armen. Hierin beschreef hij de dramatische gevolgen van de aardappelziekte voor Nederland: „Een handvol kools, wat havergort / Moest onze jongens voeden.” Het lied werd gezongen op scholen, maar vandaag de dag is de herinnering aan deze Europese voedselcrisis grotendeels verdwenen uit het Nederlandse geschiedkundig onderwijs en de publieke ruimte.

Hongerwinter

Die andere grote Nederlandse hongersnood, de Hongerwinter van 1944-1945, is weliswaar bekender, maar ook daarbij valt op hoe weinig monumenten de herinnering levend houden. Het aantal ‘monumenten’ van de Hongerwinter is op twee handen te tellen. Naast een stalen sculptuur (Nieuw Terbregge, Rotterdam) en een Zweeds wittebrood-kunstwerk (Slotermeer, Amsterdam) ter herinnering aan de geallieerde voedseldroppings van april en mei 1945 zijn er slechts enkele onbeduidende plaquettes en gedenkramen. Nergens in Nederland is een monument van de Hongerwinter dat recht doet aan de geschiedenis – een hongersnood die 2,6 miljoen mensen trof en ruim 20.000 slachtoffers eiste. Slachtoffers die onlosmakelijk verbonden zijn met de 20 tot 25 miljoen andere mensen wereldwijd die tijdens de Tweede Wereldoorlog stierven van honger.

In het licht van de huidige hongersnood in de Hoorn van Afrika en het gebruik van honger als een oorlogswapen door Rusland in Oekraïne komen vroegere Europese hongersnoden in een ander daglicht te staan. Het besef dat Europa een gedeelde geschiedenis van hongersnood kent, brengt het actuele lijden dichterbij. De wereldwijde honger zal onder invloed van klimaatverandering en nieuwe conflicten in de toekomst mogelijk alleen maar verder toenemen. We mogen nooit vergeten wat honger betekent en moeten ons blijven inzetten om nieuwe rampen te voorkomen. Hongersnoden van vroeger en nu behoren tot het gedeelde én levende Europese verleden. Maak dit zichtbaarder, zowel in het onderwijs als in de publieke ruimte.

