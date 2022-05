In de bijna vier jaar dat Scott Morrison premier van Australië was, werd het land getroffen door verwoestende bosbranden, dodelijke overstromingen en extreme droogte. Maar of deze rampen wel of niet verband hielden met klimaatverandering was in regeringskringen lang de facto een taboe-onderwerp. Morrison beloofde onder druk de uitstoot van broeikasgassen per 2030 weliswaar wat meer terug te brengen, maar de ambities van zijn conservatief-liberale coalitie bleven ver achter bij wat wetenschappers noodzakelijk achtten. Dat die coalitie de Australische parlementsverkiezingen afgelopen weekend verloren heeft, geeft daarom hoop op ambitieuzer klimaatbeleid in een land waar geïnstitutionaliseerde klimaatscepsis te lang de boventoon voerde.

„Samen kunnen we de klimaatoorlogen beëindigen”, zei de nieuwe Labor-premier Anthony Albanese in zijn overwinningstoespraak. Dat is een belangrijke belofte die echter nog wel wat concrete invulling behoeft. Want hoewel analisten nu spreken van de eerste ‘klimaatverkiezingen’, speelden klimaatplannen in de campagnes van de twee traditioneel dominante politieke partijen – Morrisons centrum-rechtse Liberal Party en Albaneses centrum-linkse Labor – een ondergeschikte rol. Albanese legde de nadruk op zijn eigen volkse afkomst en de noodzaak van een sociaal vangnet, Morrison op de economie en de strategische positie van Australië tegenover China. Het was vooral het verlies van de veel bekritiseerde Morrison dat Labor na negen jaar oppositie weer in de regering hielp. Albaneses partij haalde ongeveer een derde van de stemmen.

Een beslissende rol bleek weggelegd voor de Groenen en voor zogenoemde teal independents: onafhankelijke blauw-groene (het Engelse ‘teal’) kandidaten die conservatieve financiële beloftes combineerden met die van doortastender klimaatoptreden. De teal-kandidaten, vooral vrouwen, wonnen in grote steden veelal van zittende gematigde kandidaten van de Liberal Party.

Zes op de tien Australiërs zegt zich in peilingen zorgen te maken over de gevolgen van klimaatverandering. Maar pleiten voor streng klimaatbeleid was tot nu electorale zelfmoord. Als deze verkiezingen iets leren dan is het dat de keuze voor ambitieuzer klimaatbeleid geen keuze meer tussen linkse of rechtse politiek zou moeten zijn – en niet alleen in Australië. Het gematigder smaldeel van de liberaal-nationale coalitie waarschuwt dat na hun verlies de stem van klimaatsceptici op rechts groter kan worden.

Albanese wil de Australische CO 2 -uitstoot tot 2030 met 43 procent terugbrengen ten opzichte van het niveau van 2005; meer dan Morrisons 26-28 procent maar nog altijd bescheiden. Uit de definitieve verkiezingsuitslag zal de komende dagen blijken of hij nog verder moet gaan. Haalt Labor geen absolute meerderheid in het parlement, dan zullen de Australian Greens hun huid in een coalitie duur verkopen. De partijleider heeft al gezegd geen nieuwe steenkoolmijnen en gasvelden te willen toestaan: een maatregel die economisch pijn zal doen en Albanese voor werkelijke keuzes stelt.

Het is een sterk signaal dat Albanese meteen op zijn eerste dag als premier naar Tokio vloog voor een top met landen die tegenwicht proberen te bieden aan de Chinese dominantie in de uiterst strategische Indo-Pacific. Voor de wereldhandel is het geruststellend dat hij wat dat betreft het beleid van zijn voorganger voortzet. Maar minstens zo belangrijk is zijn uitspraak, maandag, dat de nieuwe klimaatagenda Australië ook in dat gezelschap een beter imago en meer slagkracht geeft. Klimaatverandering en geopolitiek zijn tenslotte verweven. Wie over strategie of veiligheid wil spreken, kan niet om realistisch klimaatbeleid heen. De Australiërs hebben hun politiek leiders dat terecht laten weten.