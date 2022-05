Kan Botic van de Zandschulp op Roland Garros winnen van Rafael Nadal?

1. Van de Zandschulp kan goed aanvallen en verdedigen op gravel

De beste Nederlandse tennisser van dit moment en nummer 29 van de wereld, haalde in september vorig jaar de kwartfinale op bij de US Open, op hardcourt. Maar ook op gravel kan hij goed uit de voeten. Zoals vorig jaar bleek uit statistieken van de Australian Open, is Van de Zandschulp een van de hardhitters op de tennistour, met een gemiddelde snelheid van zijn forehand van 130 kilometer per uur. Hij combineert die harde slagen met goed voetenwerk. Dat maakt van hem een vrij complete tennisser.

Maar soms lijkt Van de Zandschulp op twee gedachten te hinken, omdat hij zowel kan aanvallen als verdedigen. Dat laatste ondervond Fabio Fognini in de tweede ronde in Parijs; de Italiaan werd er zo gek van dat Van de Zandschulp elke bal terugsloeg, dat hij na de verloren tweede set een racket sloopte. Dat zal Nadal nooit gebeuren, maar de Spanjaard zal wel heel veel winners moeten slaan. Want als het nodig is, kan Van de Zandschulp met zijn harde slagen Nadal weer dwingen tot verdedigen.

2. Van de Zandschulp kan leren van Söderling en Djokovic

De topspinslagen van de linkshandige Nadal hebben in Parijs menig tegenstander tot wanhoop gedreven. Er zijn maar twee spelers die op Roland Garros tegen diens spel opkonden: de Zweed Robin Söderling, in 2009, en Novak Djokovic, in 2015 en 2021. Nadal heeft weinig zwakke plekken, maar deze nederlagen hadden een gemene deler.

Extreem hard en vlak ‘in’ de forehand van Nadal slaan, is nadelig voor de Spanjaard. Hij heeft een lange zwaai, die hij dan vaak niet kan maken. Wie hard op zijn forehand durft aan te vallen, krijgt als beloning soms een kortere bal. Het is wat Söderling met zijn kiezelharde forehand deed. Djokovic kon dat met zijn backhand. Van de Zandschulp heeft genoeg power aan beide kanten om het te proberen.

3. Rafael Nadal is fysiek kwetsbaar

Eerder deze maand, in de achtste finale van het masterstoernooi van Rome, sloeg Rafael Nadal de Canadees Denis Shapovalov in de eerste set van de baan (6-1). Maar halverwege de tweede set begon de Spanjaard te strompelen over de baan. Hij kreeg last van zijn chronische voetblessure en verloor in drie sets. Na de wedstrijd klonk Nadal erg down, hij zei dat hij elke dag moet leven met pijn in zijn voet en dat hij soms niet kan trainen door de pijn.

Dit jaar begeeft zijn lichaam het nog vaker dan normaal. Op het masterstoernooi van Miami, in maart, kreeg Nadal last van een ribblessure, waarna hij meer dan een maand langs de kant stond. De eerste twee rondes op Roland Garros won Nadal in drie sets, zoals iedereen van hem gewend is. Maar zijn lichaam kan op onverwachte momenten zomaar tegensputteren.

4. Van de Zandschulp geniet van het grote podium

Peter Lucassen, de coach van Van de Zandschulp, zei in februari dat de Nederlander houdt van grote wedstrijden in grote stadions. Groter dan tegen Nadal spelen op Court Suzanne Lenglen, het tweede stadion in Parijs, wordt het vooralsnog niet.

Winnen van Nadal op Roland Garros is de allergrootste uitdaging voor Van de Zandschulp, die met overwinningen op Felix Auger-Aliassime en Andrej Roeblev heeft laten zien dat hij van toptienspelers kan winnen. Hij pakte bij de US Open in de kwartfinale een set van de latere winnaar Daniil Medvedev.

De perfectionistische Van de Zandschulp lijkt het mentaal juist lastig te hebben tegen spelers die lager staan op de wereldranglijst dan hij. Hoe beter de tegenstander, hoe meer hij in zijn element lijkt. Of, zoals Van de Zandschulp vol bravoure woensdag in Parijs tegen de Nederlandse pers zei: „Ik kan van iedereen winnen.”