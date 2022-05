Inspectie: Philips schiet structureel tekort bij terugroepactie apneu-apparaten

Philips schiet bij de wereldwijde kwestie om apneu-apparaten van patiënten te repareren of te vervangen „substantieel en structureel” tekort in de communicatie naar betrokkenen. Dat laat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) donderdag weten aan NRC, na berichtgeving van Nieuwsuur. De inspectie wil dat Philips concreet benoemt wanneer patiënten, behandelaars en andere betrokken informatie krijgen over het reparatie- en vervangingsplan van de apparaten, die bij mogelijk duizenden gebruikers voor gezondheidsproblemen hebben gezorgd. Het merendeel van de patiënten zou nog altijd niet weten wanneer het deze informatie krijgt.

Het elektronicaconcern is bezig miljoenen machines - die via een masker ’s nachts lucht in de longen van gebruikers blazen - in 130 landen te repareren of te vervangen. Een jaar geleden meldde Philips dat het geluiddempende schuim, gemaakt van kunststof, van sommige apparaten blijkt af te brokkelen. Uit een recente cijferupdate van de Amerikaanse gezondheidswaakhond FDA blijkt dat meer dan 21.000 mensen melding deden van gezondheidsproblemen - waaronder longontstekingen, ademhalingsproblemen en duizeligheid - en dat 124 personen die het apparaat gebruikten, overleden. De FDA zegt daarbij wel dat het niet is bewezen of deze personen stierven vanwege het gebruik van het apneu-apparaat.

De IGJ zegt sinds de aankondiging van de wereldwijde terugroepactie „intensief” bezig te zijn met de kwestie, en nu „de druk” richting Philips verder op te voeren. Dit ondanks een lange openbare stilte over het probleem, waar de FDA meermaals openlijk kritisch was op Philips. De IGJ laat nu weten achter haar aanbeveling te staan om de apparaten te blijven gebruiken, maar zegt te begrijpen dat dat „niet alle zorgen” bij de gebruikers wegneemt. De inspectie laat niet weten wanneer Philips uiterlijk duidelijkheid moet geven aan patiënten.

