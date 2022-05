Gouverneur van Oklahoma ondertekent nog strengere abortuswet

De gouverneur van de Amerikaanse staat Oklahoma Kevin Stitt heeft woensdag een nóg strengere abortuswet ondertekend dan enkele weken geleden. Dat melden Amerikaanse media. De nieuwe wet verbiedt abortussen vanaf de bevruchting – waardoor ze nagenoeg allemaal verboden zijn geworden – en staat particulieren toe personen aan te klagen die vrouwen helpen hun zwangerschap te beëindigen. De abortuswet, die per direct ingaat, is met afstand de strengste in de Verenigde Staten.

Zwangerschappen kunnen onder de nieuwe wet alleen nog worden beëindigd als het leven van de vrouw in gevaar is, en wanneer de zwangerschap het gevolg is van verkrachting of incest. De vrouw moet dat in de laatste twee gevallen dan wel hebben aangegeven bij de politie. De vier abortusklinieken van Oklahoma zijn voorlopig gestopt met het verlenen van abortusdiensten. Gouverneur Stitt zei in een verklaring er „trots” op te zijn dat hij de belofte is nagekomen „elk stukje pro-life-wetgeving” te ondertekenen.

Lees ook dit artikel over hoe Amerika decennia toewerkte naar het criminaliseren van abortus

Begin mei had Oklahoma al een wet aangenomen die abortus na zes weken zwangerschap illegaal maakt. Dit gebeurde kort nadat uit een uitgelekte concept-uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof bleek dat het Hof van plan is het federale recht op abortus na bijna vijftig jaar ongedaan te maken, door de uitspraak in de zaak Roe v. Wade uit 1973 nietig te verklaren. Daarmee werd het staten verboden om een inbreuk te maken op het recht een medische behandeling als abortus te ondergaan. De uitspraak in de zaak werd daarmee de maatstaf voor de abortuspraktijk in de VS.

Tientallen staten

Tot het Amerikaanse Hooggerechtshof officieel uitspraak doet, geldt Roe v. Wade. Daarom kunnen autoriteiten in Oklahoma het nieuwe verbod niet handhaven, maar omdat privépersonen helpers kunnen aanklagen, gaat de wet in praktijk om Roe v. Wade heen. Daardoor hoeft de staat de uitspraak van het Hof niet af te wachten.

Vernietigt het Hof de uitspraak daadwerkelijk, dan kunnen staten individueel bepalen of abortus verboden mag worden en onder welke voorwaarden. Naar verwachting wordt de zaak vlak voor het zomerreces definitief beslist. Tientallen republikeinse staten willen hun huidige abortuswetgeving net als Oklahoma aan banden leggen.