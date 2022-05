Flitsbezorgers Getir, Gorillas en Zapp kondigen wereldwijde ontslagen aan

Flitsbezorgers Getir, Gorillas en Zapp zijn van plan een deel van hun personeel wereldwijd te ontslaan. Het gaat om enkele honderden tot duizenden medewerkers per bedrijf. Deze flitsbezorgers zijn allen actief in Nederland; welke gevolgen Nederlands personeel zal ondervinden, is niet duidelijk.

Het Turkse Getir heeft woensdag in een brief aan het personeel aangekondigd zeker 14 procent van alle medewerkers - ruim 4.400 mensen - te zullen ontslaan, zo melden internationale media. Het Britse Zapp wil 10 procent van de banen schrappen, naar schatting zo’n twee- tot driehonderd mensen. Eerder deze week bevestigde de Duitse flitsbezorger Gorillas afscheid te nemen van zo’n driehonderd werknemers en zich terug te trekken uit vier landen waar het momenteel actief is.

De top van Getir schrijft in de brief aan het eigen personeel dat „de stijgende inflatie en de verslechterende macro-economische vooruitzichten” wereldwijd dwingen tot aanpassing. Welke functies opgeheven zullen worden en in welke landen de meeste ontslagen zullen vallen, is niet gespecificeerd in de brief. Wel maakt deze duidelijk dat uitgaven op onder meer marketinginvesteringen en uitbreiding van het bedrijf zullen afnemen. De flitsbezorger blijft actief in alle negen landen - waaronder Nederland - waar het nu gevestigd is. Naar schatting heeft Getir (zo’n 936 miljoen euro omzet in 2021) wereldwijd 32.000 medewerkers in dienst.

Gorillas (ruim 10.000 werknemers, 206 miljoen euro omzet in 2021) stelt de „efficiëntie” van het bedrijf „aanzienlijk” te willen verhogen. Deels door enkele honderden medewerkers te ontslaan, deels door zich terug te trekken uit Italië, Spanje, Denemarken en België. In plaats van gericht te zijn op „hypergroei”, wil het een duidelijk pad van „winstgevendheid” inslaan. Naar eigen zeggen komt 90 procent van de omzet uit Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Nederland.

Concurrentiestrijd

Tegen de Volkskrant zegt Gorillas dat de nieuwe focus „gevolgen heeft voor een aantal collega’s op het Nederlandse kantoor”. Hoeveel ontslagen er zullen vallen en wie dit zal treffen, wilde het bedrijf niet zeggen. Getir en Gorillas waren voor NRC niet direct bereikbaar.

Flitsbezorger Getir was bij de oprichting in 2015 een van de eerste in zijn soort. Het concept - supersnelle bezorging van boodschappen, met name in grote steden - brak tijdens de coronapandemie definitief door. Inmiddels bestaan er talloze vergelijkbare start-ups, zoals Gorillas, maar in Nederland zijn ook het Britse Zapp en Duitse Flink actief. Onderling voeren de diensten een concurrentiestrijd, met relatief goedkope boodschappen en in sommige gevallen beroerde arbeidsomstandigheden voor bezorgers tot gevolg.

De rivalen zijn bijna allemaal met honderden miljoenen aan durfkapitaal tot stand gekomen, met het doel om zo snel mogelijk uit te breiden. Deels heeft dit, in combinatie met de lage prijzen vanwege kortingen voor klanten om ze te binden, tot gevolg dat de flitsbezorgers enorme verliezen lijden. Investeerders twijfelden de afgelopen jaren of de tak op termijn überhaupt levensvatbaar is.

