Man, bevrijd jezelf, trek eens een rok aan

Toen de skinny jeans begin deze eeuw aan zijn opmars begon, moesten stoere mannen niks van de strakke broek hebben. Strak is vrouwelijk, en vrouwelijk is niet stoer, zo’n soort logica. Wat mannen betreft was het vooral een modieuze voorhoede die de broeken droeg: creatievelingen, hipsters, nachtvlinders.

Twintig jaar later is er iets opmerkelijks aan de hand: de ‘stoere’ mannen zijn massaal aan de skinny jeans – al dan niet om hun in de sportschool opgepompte benen te accentueren. En de modieuze voorhoede? Die moet er niks meer van hebben. Die draagt sinds een jaar of twee vooral heel wijde broeken.

Tentoonstelling Fashioning Masculinities: The Art of Menswear Victoria & Albert Museum, Londen. Tot en met 6 november 2022. www.vam.ac.uk

De cyclus van de strakke spijkerbroek toont dat de definitie van wat ‘mannelijke’ mode is, en daarmee ook mannelijkheid in zijn algemeenheid, constant verandert. Precies daarover gaat de in maart geopende, spectaculaire tentoonstelling Fashioning Masculinities in het Londense Victoria & Albert Museum – de eerste expositie in de geschiedenis van het museum die geheel aan mannenmode is gewijd. De titel heeft een dubbele betekenis: to fashion betekent ook iets ‘maken’. Verdeeld over drie zalen zijn honderd kledingstukken én honderd kunstvoorwerpen te zien, die tonen hoe mannelijkheid van de Renaissance tot nu in mode werd uitgedragen.

Bij binnenkomst springt een quote van Gucci-ontwerper Alessandro Michele, die de laatste jaren naam maakte met zijn genderfluïde collecties, in het oog. „In een patriarchale samenleving staat mannelijkheid vaak gelijk aan gewelddadige, giftige stereotypes. (..) Het is tijd om de man te vieren die zelf bepaalt wat hij draagt, zonder sociale beperkingen (..) of verstikkende stereotypes.”

Rapper/zanger Lil Nas X

Zanger Harry Styles

Acteur Billy Porter

Maneskin-zanger Damiano David

Rapper/zanger Lil Nas X, zanger Harry Styles, acteur Billy Porter en Maneskin-zanger Damiano David.

Damiano David.

Reuters/Andrew Kelly/Getty Images

Die man is er al – mannenmode maakt een opwindend, extravagant tijdperk door waarin de traditionele grens tussen mannelijk en vrouwelijk steeds meer vervaagt. In de hippe wijken van Berlijn, New York of Amsterdam zie je mannen of non-binaire personen op straat met parelkettingen, met nagellak, oorbellen of gehakte seventies-laarzen. Zanger Harry Styles stond in een baljurk op de cover van Vogue (2019), rapper Bad Bunny poseerde in roze jurkje en op hakken voor een campagne van het Franse luxemerk Jacquemus (2022). En de Italiaanse Songfestivalwinnaar Damiano David plaatste eerder deze maand een foto van zichzelf in een strakke (dat dan weer wel), zeer laag uitgesneden rode slangenleren broek, met daarbovenuit twee touwtjes van een rode string – één miljoen likes. Een jaar of twintig geleden werd het nog als baanbrekend gezien dat een voetballer als David Beckham af en toe nagellak droeg of gezichtsverzorgende producten gebruikte.

Pauwen

In de eerste van de drie zalen, getiteld Undressed, gaat bijna alle kleding uit. Want waar zit die eigenlijk omheen? Twee metershoge replica’s van de Griekse goden Apollo en Hermes staan er om te laten zien dat het idee van een gespierd lichaam als mannelijk ideaal weer in zwang raakte tijdens de Renaissance. In die tijd brachten jonge mannen uit de Europese elite als rite de passage naar volwassenheid een bezoek aan Italië, waar zij zich vergaapten aan de esthetiek van de klassieke oudheid. Dat idee werkt door tot op de dag van vandaag: tegenover de beelden hangen twee foto’s van gespierde ondergoedmodellen voor Armani en Calvin Klein. Ook kleding kan een lichaam mannelijker maken, toont een paspop met een binder, een kledingstuk dat veel trans mannen of non-binaire personen dragen om de borst platter te maken.

Dan is er werk te zien van ontwerpers die het mannenlichaam als uitgangspunt gebruiken. Zoals Jean Paul Gaultier (die van het iconische torso-vormige parfumflesje) – van hem hangt er een trompe l’oeil-blazer van de borstkas van een Griekse god. Even verderop draagt een paspop een witte doorschijnende broek (met daaronder een witte string) van het hippe Franse label Ludovic de Saint Sernin, dat geregeld mannelijke modellen in topje of bikini de catwalk op stuurt.

Roze stond vanaf de Renaissance tot begin 20ste eeuw juist voor mannelijkheid

Ook nu is er morele paniek te horen over de ‘feminisering’ van mannen, vooral vanuit rechts-conservatieve hoek, en dat is niks nieuws. Een spotprent uit 1819 toont twee mannen die een Britse dandy in een korset snoeren. ‘Beschadig mijn borsten niet!’, roept hij. Hij heeft een overdreven poedelkapsel en vrouwelijke heupen. Over een spiegel op de achtergrond hangt een fallusvormige schaar, als referentie aan een symbolische castratie.

Pauwen. Daaraan denk je in de tweede zaal, met de naam Overdressed. Deze ruimte viert de extravagante mannenmode uit de Renaissance. Voor de elite was overdadige, luxueuze kleding een manier om status uit te drukken. Kant, vermeldt een bordje, was in de zeventiende eeuw bijna even duur als juwelen. Dus lieten rijke mannen zoveel mogelijk van de stof in hun outfits verwerken.

Neem de Britse baron Dudley North, te zien op een schilderij uit 1615 (maker onbekend). Zijn nek wordt omhuld door een witte kanten kraag, hij draagt een strak jasje en pofrok van een kostbare, zwart-zilveren stof. Zijn gehakte schoenen zijn versierd met een zilveren rozet ter grootte van een kleine bloemkool. Trots, met één hand in zijn zij, kijkt de baron je aan.

Zwart pak

Om te laten zien hoe hedendaagse ontwerpers teruggrijpen op de kunstgeschiedenis hangt in de vitrine naast het schilderij een zwarte leren vrouwenjas van Versace uit 1992, die dezelfde vorm heeft als de zeventiende-eeuwse outfit. Naast een rode jas met gouden knopen uit 1750, gedragen door de Britse adel op het platteland, is een rode jas met gouden knopen uit 2015 van Gucci te zien. Deze opstelling werkt: als bezoeker kijk je ineens met kunsthistorische blik naar outfits die je nu op straat ziet.

Opvallend genoeg stond de kleur roze vanaf de Renaissance tot het begin van de twintigste eeuw juist voor mannelijkheid. Zeker in de zeventiende en achttiende eeuw betekende de kleur rijkdom en macht, omdat de grondstoffen ervan geïmporteerd moesten worden uit Azië of Zuid-Amerika. Verschillende rood-roze kostuums uit deze tijd laten dit zien.

Marlene Dietrich

Kleding van ontwerper Thom Browne

Moderne interpretatie uit 2014 van Jean-Baptiste Belley, voormalig slaafgemaakte uit Haïti, door Omar Victor Diop.

De 15-jarige prins Alessandro Farnese, geschilderd circa 1560 door Sofonisba Anguissola.

Marlene Dietrich, kleding van ontwerper Thom Browne, werk van Omar Victor Diop en een schilderij van de 15-jarige prins Alessandro Farnese, geschilderd circa 1560 door Sofonisba Anguissola.

Getty Images/Eugene Robert Richee/Thom Browne/Omar Victor Diop/The National Gallery of Ireland

Een keerpunt in de mannenmode was het einde van de achttiende eeuw. De great male renunciation (de grote mannelijke verwerping) betekende dat mannenkleding versoberde. Door de Franse revolutie was de uitbundige kleding van de aristocratie uit de mode geraakt. Rationeel Verlichtingsdenken werd gezien als een nieuwe, mannelijke deugd, en dat vertaalde zich in sobere, meer praktische kleding. (Vrouwen mochten zich, ‘irrationeel’ als ze waren, nog wel extravagant kleden.) Met de Industriële Revolutie werd het zwarte pak populair – alsof iedereen een begrafenis bezocht, schreef de negentiende-eeuwse Franse dichter Charles Baudelaire in zijn dagboek.

Over het pak gaat, het in de derde en laatste zaal: Redressed.

Lange tijd werd het pak gezien als de mannelijke mode bij uitstek. Maar juist dat wat hypermasculien is, kan ook weer worden overgenomen door andere groepen. Bij één vitrine sta je oog in oog met het driedelige pak dat Marlene Dietrich droeg in de film Morocco (1930) of het sensuele, zeer laag uitgesneden Yves Saint Laurent-jasje dat supermodel Claudia Schiffer in 1997 op de catwalk droeg.

Straatmode

Volgens de samenstellers is Fashioning Masculinities geen „alomvattende” tentoonstelling, meer een verkenning en viering van mannenmode door de eeuwen heen. Maar in deze zaal worden wel erg grote sprongen gemaakt. Ineens gaat het over de na-oorlogse mode, die een stuk informeler en uitbundiger werd. Je ziet, in een kleine hoek, foto’s van ‘Teddy Boys’ met vetkuiven (de Britse variant van de nozems, in de jaren vijftig) en een dansende John Travolta in Saturday Night Fever (1977) in strakke broek met wijd uitlopende pijpen.

Dit deel had een stuk uitgebreider gekund. Want waar de elite eerder het modebeeld bepaalde, waarna het doorsijpelde naar de rest van de samenleving, is dat de laatste decennia andersom. Het is vooral de straatmode die ontwerpers, en dus ook de elite, inspireert. Zonder de invloed van bijvoorbeeld het nachtleven, (zwarte) straatcultuur en de queer-gemeenschap zou het modelandschap er nu heel anders uitzien. En vergeet ook niet de invloed van arbeiderskleding, zoals de spijkerbroek – toch wel het populairste kledingstuk van de westerse man. Op de hele expositie is welgeteld één paar jeans te zien.

De tentoonstelling eindigt met een drietal outfits die ‘viral’ gingen op sociale media: een trouwjurk uit het tv-programma RuPaul’s Drag Race, de Vogue -baljurk van Harry Styles en een zwarte fluwelen jurk met een smoking als top die acteur Billy Porter tijdens de Oscar-uitreiking van 2019 droeg. De boodschap van de expositie is helder: mannenmode is ook ‘maar’ een constructie, als je kijkt naar de verrassende wendingen in de modegeschiedenis. En de ‘bevrijding’ waar Gucci-man Alessandro Michele het over heeft, levert prachtige creaties op.

Of de extravagante, genderfluïde mode van nu doorsijpelt naar de massa, valt te bezien. Toch kan het onverwacht lopen. Kijk maar naar de skinny jeans: dat was nog niet zo lang geleden ook maar ‘die homobroek’.