De electromagnetische diva

Ze duldt niemand in haar buurt. Van een krappe orkestbak raakt ze ontstemd en als een strijkstok in haar aura prikt, gaat ze piepen en grommen. Haar elektromagnetisch veld heeft een straal van ongeveer twee meter. Alleen Thorwald Jørgensen mag dichtbij komen, maar hij moet kaarsrecht stilstaan wanneer hij de theremin bespeelt. Ze is honderd jaar geleden uitgevonden, de eerste synthesizer.

Met twee handen laat Jørgensen haar zingen. Zonder haar aan te raken beweegt hij met zijn handen in de lucht langs haar gevoelige antennes. Hij neemt haar mee naar gerenommeerde orkesten over de hele wereld, waar ze samen soleren. Ze klinkt menselijk, haar romantische glissando laveert tussen een viool en een ijle vrouwenstem.

Ze kennen elkaar relatief kort. Jørgensen was ooit slagwerker, maar verveelde zich stierlijk op het podium. Toen hij tijdens een uitvoering van de tweede symfonie van Rachmaninoff was ingedut, besloot hij zijn carrière om te gooien. Maar wat? Hij was begin twintig, te oud om nog viool op Concertgebouw-niveau te leren. Op een verloren moment luisterde hij naar een album waarvan hij dacht dat het viool-piano was. Maar wat hij hoorde was anders. Zo mooi, zo vreemd. Hij begon te zoeken.

Die dag zag hij voor het eerst een theremin, op YouTube. Dat je in het luchtledige zo romantisch en zo intens kunt spelen! Hij begon hij aan iedereen te vertellen dat hij thereminist werd. Hij las zich in, na een halfjaar arriveerde zijn eerste theremin. Nou, laat maar horen dan, zei zijn vriend. Voor het eerst legde hij zijn handen in haar elektromagnetisch veld en als vanzelf speelde hij Bach. „Het raarste wat me ooit is overkomen. Ik dacht hoe doe ik dit in godsnaam?”

Zijn slagwerkopleiding hielp. Boven de lus aan haar linkerzijde loopt een onzichtbare verticale lijn waar Jørgensen „de noten uit plukt”. Dat kan hij sneller dan anderen, door zijn slagwerkpols. Als dat de strijkstok is waarmee je kleur en intensiteit geeft, dan is de rechter antenne, het horizontale veld, de snaar. Hij heeft een techniek ontwikkeld waarmee hij met klein handbewegingen gemakkelijk alle noten kan vinden.

Inmiddels bespeelt hij de „Stradivarius onder de theremins”, de Etherwave Pro van Moog. Was de oorspronkelijke uitvinding van Leon Theremin nog een zwaar meubel, synthesizer-godfather Moog verving de buizen en lampen door printplaatjes en maakte een slanke diva die makkelijk mee kan in het vliegtuig. Belangrijker nog is dat ze volmaakt stabiel is. Hij kan haar zo afstellen dat de afstand tussen de noten en octaven in de lucht altijd dezelfde is, waardoor hij op spiergeheugen kan spelen.

Wel moet hij haar altijd opnieuw stemmen op de ruimte en zijn lichaam. Hij mag nauwelijks bewegen, kan hoogstens knikken naar de dirigent. En net als andere instrumenten raakt ze ontstemd van vocht en zware lucht. Dan wordt ze prikkelbaar. Soms geeft ze hem een tik als hij haar aanraakt.

Nog iets: ze is niet zo mooi. Haar zwarte achterkant, die het publiek ziet, is Moog vergeten af te werken.