Acteur Kevin Spacey opnieuw aangeklaagd voor seksueel wangedrag

De Amerikaanse acteur Kevin Spacey wordt in het Verenigd Koninkrijk aangeklaagd voor vier gevallen van seksueel wangedrag bij drie mannen, waaronder één geval van verkrachting. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie (CPS) donderdag bekendgemaakt, na onderzoek van de Londense politie. Het vermeende misbruik vond tussen 2005 en 2013 plaats in Londen en in Gloucestershire.

De 62-jarige Spacey werd vijf jaar geleden voor het eerst publiekelijk in verband gebracht met seksueel geweld. Toen beschuldigde acteur Anthony Rapp Spacey ervan hem in 1986 op een feestje seksueel te hebben misbruikt, toen Rapp slechts veertien jaar oud was. Spacey bood Rapp op Twitter zijn excuses aan, maar zei zich niets van de gebeurtenis te herinneren. Vlak daarna kwam hij uit de kast als homo — een opmerkelijke timing, die hem op veel kritiek kwam te staan.

Later in 2017 meldde het toonaangevende Londense theater The Old Vic dat maar liefst twintig verschillende mannen de Oscar-winnende acteur tussen 1995 en 2013 van twintig aparte gevallen van seksueel wangedrag hadden beschuldigd. Spacey was tussen 2004 en 2015 de artistiek directeur van het het theater. Daarop moest hij onder meer zijn rol in de populaire politieke dramaserie House of Cards opgeven. Spacey heeft beschuldigingen van seksueel wangedrag altijd ontkend.