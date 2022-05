11 baby’s omgekomen bij brand in Senegalees ziekenhuis, minister ontslagen

Bij een brand op een kraamzorgafdeling in een Senegalees ziekenhuis zijn woensdagavond elf pasgeboren baby’s omgekomen. Dat heeft de Senegalese president Macky Sall bekendgemaakt, melden internationale persbureaus donderdag. Het is de volgende fatale gebeurtenis in een reeks dodelijke incidenten in de Senegalese kraamzorg. Gezondheidsminister Abdoulaye Diouf Sarr is donderdag naar aanleiding van de brand ontslagen door Sall.

De autoriteiten hebben een onderzoek ingesteld naar de brand in het Abdoul Aziz Sy Dabakh Hospital in de stad Tivaouane, gelegen op 120 kilometer ten noordoosten van hoofdstad Dakar. Volgens eerste berichten zou het vuur zijn ontstaan door kortsluiting. De aanwezige verpleegkundigen konden drie baby’s in veiligheid brengen.

De geboortezorg in Senegal verkeert in zeer slechte staat en kampt onder meer met een gebrek aan personeel. De afgelopen jaren vonden meerdere dodelijke incidenten plaats. Zo overleed vorig jaar een zwangere vrouw tijdens haar bevalling, nadat zij urenlang tevergeefs wachtte op een keizersnede. Ook kwamen in 2021 bij een ziekenhuisbrand in het noorden van Senegal vier pasgeborenen om het leven. Afgelopen maand ontdekten de autoriteiten een levende baby die dood was verklaard in een lijkenkamer. Later overleed de baby alsnog.

President Sall bevestigde het overlijden van de elf baby’s woensdagavond laat. „Aan de moeders en families betuig ik mijn diepste medeleven”, stuurde hij in een tweet. Yewwi Askan Wi, een coalitie van oppositiepartijen, riep donderdag de regering op „alle nodige maatregelen” te nemen om „eenzelfde tragedie” in de toekomst te voorkomen.