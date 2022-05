Zestig voetbalsupporters gearresteerd na onrustige nacht in Tirana

In de Albanese hoofdstad Tirana zijn 12 Nederlandse en 48 Italiaanse voetbalsupporters gearresteerd in de nacht van dinsdag op woensdag. Dat meldt de Albanese politie op Facebook. De politie zegt dat die een confrontatie tussen fans van Feyenoord en AS Roma wilde tegenhouden, waarna de fans gewelddadig werden.

Tien politieagenten raakten daarbij gewond, schrijft de politie. „Feyenoordfans raakten de politie met glazen flessen, stenen, stokken en andere massieve objecten.” Een politievoertuig zou ook beschadigd zijn geraakt. Albanese media berichten over een 45-jarige Albanees die in het ziekenhuis ligt na geweld door „Nederlanders, in een dronken toestand”.

Woensdagavond spelen Feyenoord en AS Roma tegen elkaar in de finale van de Conference League. „Feyenoordfans hebben Tirana in een scène van pure chaos veranderd”, reageerde de Albanese prins Leka dinsdagavond op Twitter. „Ik kan niet wachten om te zien wat er morgen na de wedstrijd gebeurt.”

Lees ook de vooruitblik op de wedstrijd: Feyenoord-coach Arne Slot laat zich voor de finale niet uit de tent lokken