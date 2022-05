Woyzeck als hulpeloze man die onophoudelijk wordt vernederd (●●●●)

De roman heeft slechts een initiaal als titel, W. Die staat voor de naam Johann Christian Woyzeck, een eenvoudige voetsoldaat die op 21 juni 1821 in Leipzig zijn geliefde Johanna Christiane Woost met een mes doodde. Dit waargebeurde verhaal inspireerde de Duitse toneelschrijver Georg Büchner tot het onvoltooide drama Woyzeck (1836), dat op zijn beurt de bron vormt voor de opera Wozzeck (1925) van Alban Berg en liefst twee films: Woyzeck door Werner Herzog (1979) en idem door de János Szász (1994).

De Zweedse auteur Steve Sem-Sandberg (1958) voegt aan deze indrukwekkende lijst een roman toe, kortweg W. geheten. Een personage als initiaal, dat impliceert dat Woyzeck schuldig aan moord wordt bevonden maar nog niet is veroordeeld. De W. kan ook staan voor het slachtoffer, Woost. Zij heeft trouwens de vrouwelijke variant van Woyzecks voornamen, Johanna Christiane. In Büchners drama heet ze Marie. Ze is weduwe.

Zo explosief als het toneelstuk en de opera zijn, zo uitgesponnen is Sem-Sandbergs roman. In prachtig uitwaaierende, beeldende zinnen roept hij een verscheurde en vooral hulpeloze man op die onophoudelijk wordt vernederd. Door de agenten die hem na zijn doodslag verhoren, door de rechters, door de pruikenmaker bij wie hij in dienst treedt, door zijn meerderen in het leger. Tussen de moord op weduwe Woost en Woyzecks uiteindelijke doodvonnis op 27 augustus 1824 zit ruim drie jaar.

Hij hoort stemmen

Een helse tijd voor W., waarin hij zich teweer moet stellen tegen de meest gruwelijke omstandigheden. Hij gaat opnieuw het leger in om in bittere kou en sneeuw te strijden en zich op die manier te rehabiliteren. Hij laat zich gebruiken in het experimentele laboratorium van een arts die moet onderzoeken of W. wel of niet schuldig is aan doodslag, want zijn psychische situatie is labiel en hij hoort stemmen. Het zijn die stemmen die hem de opdracht geven de vrouw te vermoorden. Het motto van de roman laat in duidelijkheid niets te wensen over: ‘(Steek haar neer steek dat mens van Woost neer steek haar neer zodat ze sterft…!)’

Waar komen die stemmen vandaan? Tijdens tal van politieverhoren en rechtszaken die van de roman een ijzige thriller maken, probeert niet alleen W. zelf maar ook de ondervragers hierover duidelijkheid te krijgen. Dat lukt niet. In telkens andere bewoordingen geeft verdachte Woyzeck toe dat hij stemmen en gelach van mensen hoort. De bron ervan zou zich boven zijn linkeroor bevinden. Een arts komt eraan te pas om die plek des onheils te onderzoeken.

De stemmen zijn niet zomaar fluisteringen, ze geven Woyzeck opdrachten. De stemmen sturen hem, op lugubere wijze, alsof ze hem beheksen. Zo wakkeren ze Woyzecks jaloezie aan of wijzen hem de weg naar de herberg, waar de weduwe zich inlaat met andere soldaten.

Doodstraf door een zwaard maakt een eind aan Woyzecks leven, na ruim drie jaar wanhoop, vernedering en angst. De executie vindt plaats op de markt van Leipzig. De medische experts snijden het hart uit W.’ s lichaam. Het blijkt een bizarre afwijking te hebben, omsloten en bekneld als het is door een vetlaag. Was het dan toch een medische aandoening die W. tot moord aanzette? Dan zou zijn straf onterecht zijn. Een onthutsend slot van een huiveringwekkend mooie roman, subtiel van taal en groots van inzet.



Steve Sem-Sandberg: W. Vert. Geri de Boer. Ambo Anthos, 384 blz. € 26,99 W. Vert. Geri de Boer. Ambo Anthos, 384 blz. € 26,99 ●●●●●