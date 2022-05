Negenennegentig dagen geleden kondigde de overheid aan dat Nederland weer in drie stappen open zou gaan. Hoe het anderen vergaat weet ik niet, maar mijn agenda onderging sinds die vreugdevolle dag in februari een metamorfose. Van niets naar een stortvloed aan uitgestelde visites, inhaalfeestjes, netwerkborrels, bedrijfsbarbecues en conferenties. Stampvolle weekenden en een mailbox die uitpuilt van de uitnodigingen voor congressen en presentaties. Want: het kan weer! We mogen weer! Leuk je te zien!

Nog geen halfjaar geleden klaagden we over Zoomfatigue en Teamsintolerantie, omdat corona ons dwong alles via de webcam te doen. Nu het weer kan en mag, elkaar ontmoeten, maakt ook de congreswereld een inhaalslag. Het móét weer: alsof alle geannuleerde bijeenkomsten van 2020 en 2021 in drie hysterische maanden ingehaald kunnen worden.

Hoe onmisbaar zijn zulke conferenties als je ze een of twee jaar kunt overslaan? Het bekendste zinloze congres vindt deze week plaats in Davos: het World Economic Forum, waar de kopstukken van het internationale zakenleven en de politieke elite tegen elkaar aanschurken in het heilzame klimaat van het Zwitserse hooggebergte. Ditmaal niet in de sneeuw, maar tussen bloeiende alpenweides. Nog een jaartje wachten was blijkbaar geen optie.

Vijftig jaar World Economic Forum heeft de wereld niet kunnen behoeden voor onheil, oorlog en armoede. Dat lukt ook de editie van dit jaar niet – zelfs al hadden ze Rutger Bregman nog een keer uitgenodigd.

Op het programma in Davos staat onder meer een discussie over de metaverse. Dat is een wensdroom van Facebook-oprichter Mark Zuckerberg: een driedimensionale computerwereld waarin je elkaar ontmoet zonder het huis te verlaten. Zouden de Davos-bezoekers hun feestje in de metaverse vieren, dan bespaarden ze daarmee kapitalen aan entreegeld (al snel 60.000 euro per persoon) en een paar ton CO 2 -uitstoot.

De Oekraïense president Zelensky gaf het goede voorbeeld: hij sprak Davos toe in zijn T-shirt, vanachter zijn eigen bureau. Zelensky bedient met zijn linkerhand de webcam en voert met zijn rechterhand oorlog; zo efficiënt kan thuiswerken zijn.

Maar de herinnering aan werken op afstand lijkt snel weg te ebben. Je hoeft maar naar de beurskoers van Zoom te kijken, maker van videovergadersoftware. Zoom piekte met de lockdowns (559 dollar) en verloor sindsdien 80 procent van zijn waarde. Zo snel zijn we de lessen van de coronacrisis vergeten.

De pandemie creëerde tijd om te realiseren dat een lege agenda ook aangename kanten heeft. Dat afreizen naar conferenties misschien niet zo’n efficiënte tijdsbesteding is. Dat je ook een goed gesprek via een beeldscherm kunt voeren (vergaderen is een ander verhaal). En dat je op een rustig thuiskantoor geconcentreerd en productief kunt werken.

De drukte is wennen. Voor je het weet zit je niet meer opgesloten in je huis, maar in je agenda. Je moet stevig in je schoenen staan om uitnodigingen af te slaan – kom langs, het is toch leuk? Rug recht, bord voor je kop. Grenzen stellen en ‘nee’ durven zeggen. En af en toe even proberen.

Vorige week stak ik mijn teen voorzichtig in het congreswater; een eerste post-coronaconferentie. De zaal zat volgepakt met vijftienhonderd ademende medemensen, hier en daar een Hoester. In de galmende ontmoetingsruimte probeerde iedereen harder te praten dan de rest. Aan mijn brein de taak om de overvloed aan omgevingsgeluid weg te filteren. Zo voelt een algoritme van een sociaal netwerk zich, stelde ik me voor, dat speurt naar relevante berichten in een onophoudelijke stroom ruis en onzin.

Hé, daar was ook Johan weer. Zo noem ik mijn tinnitus – een schrille pieptoon die twee jaar lang amper iets van zich had laten horen. Nog zo’n oude bekende die ik niet echt heb gemist. Hoogste tijd om te vertrekken.

Marc Hijink schrijft op deze plek over technologie. Twitter: @MarcHiijinkNRC

