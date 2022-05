VS verliezen China echt niet uit het oog

De Indiase premier Modi en zijn Japanse collega Kishida voeren karpers , tijdens een top in Tokio dinsdag van de zogeheten Quad: het verbond van de VS, India, Japan en Australië.

ROW-ing noemen ze het op het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Diplomatie in de ‘Rest Of the World’. Bij alle aandacht voor de situatie in Oekraïne en Europa mogen de Amerikaanse diplomaten de rest van de wereld niet uit het oog verliezen. Dat doen ze ook niet, zeggen twee analisten telefonisch, John Herbst, oud-ambassadeur in Oekraïne, en Anthony Cordesman, verbonden aan het Center for Strategic and International Studies.

„Alle andere kwesties lopen gewoon door”, zegt Cordesman. „Of het nu de diplomatie rond de klimaatcrisis is, de wapenbeheersing, waarbij de VS ook China willen betrekken, het gevaar van Iran of Noord-Korea. Ook als je door de krantenkoppen iets anders mocht denken, de VS is nog altijd in staat tot walk and chew gum at the same time. Het is echt niet zo dat de ambassadeur in Saoedi-Arabië zit duimen te draaien tot de oorlog in Oe-kraïne voorbij is. De ambassade in Beijing heeft de aandacht echt niet gericht op Europa. Als het op strategische prioriteiten aankomt, zijn de VS nog altijd meer gericht op het gevaar van China dan van Rusland.”

In zijn eerste Aziatische reis als president knoopt Biden deze week een stevig netwerk van landen rond China. Niet al die landen hebben zich even sterke bondgenoten getoond in het conflict met Poetin. India heeft zich bijvoorbeeld niet aangesloten bij de sancties tegen Rusland. In een verslag van het gesprek dat hij dinsdag met de Indiase premier Modi had, staat dat „president Biden de niet te rechtvaardigen oorlog van Rusland tegen Oekraïne veroordeelt”. Geen letter over hoe Modi daarover denkt.

„India is ambivalent”, zegt Cordesman. „Het onderhoudt nauwe militaire banden met Rusland en het voelt zich bedreigd door China en Pakistan. Wegens de ene omstandigheid houden ze de Amerikanen wat op afstand, wegens de andere omarmen ze hen. Het land is getekend door een diepgeworteld antiwesters, antikoloniaal sentiment. Maar ze hebben de VS nodig om China af te schrikken.”

Spierballentaal

Heeft Bidens retoriek over de oorlog als gevecht tussen democratie en autocratie niet een averechts effect? Hoe kun je daar autocratische leiders als Modi of de Turkse president Erdogan mee paaien? „Retoriek is niet bedoeld om te paaien, ze is bedoeld om de druk te verhogen”, zegt Cordesman. „Ook al klagen leiders over de VS, ze kunnen nergens anders heen. De oorlog in Oekraïne heeft de meeste landen dichter naar de VS geduwd. Dat de president af en toe spierballentaal laat horen, is niet ongebruikelijk in het diplomatieke spel.”

De gesprekken met Cordesman en Herbst werden gevoerd voordat Biden maandag zei dat de VS bereid zijn Taiwan desnoods met geweld te verdedigen, in het geval van een Chinese invasie. Voordien had ex-ambassadeur Herbst gezegd dat het militaire falen van Rusland „de kans op een Chinese aanval op Taiwan waarschijnlijk alleen maar heeft verminderd”.

Herbst juicht in het algemeen de harde lijn toe, ook ten aanzien van Rusland. Voordat de invasie begon, vond hij de regering-Biden te voorzichtig. De laatste maand is dat flink verbeterd. Hij vreest dat de aanvankelijke voorzichtigheid te wijten was aan „slechte inlichtingen”. „Ze dachten dat Oekraïne de oorlog snel zou verliezen. Verbijsterend. In mijn netwerk zitten oud-diplomaten en ex-generaals: die wisten allemaal dat Oekraïne niet zou vallen. Amerikaanse inlichtingendiensten hebben goed zicht op de Russische militaire situatie. Dat betekent dat ze geen idee hadden over de kracht van het Oekraïense leger.”

Volgens Herbst – die met nadruk zegt dat hijzelf géén toegang heeft tot vertrouwelijke informatie, maar wel tot mensen mét die toegang – heeft binnen de regering een richtingenstrijd gewoed. Daarbij zit de nationale veiligheidsraad onder leiding van Jake Sullivan aan de voorzichtige kant en staan het ministerie van Defensie en sommigen op Buitenlandse Zaken een hardere aanpak voor. „Dat laatste kamp heeft de afgelopen maand flink aan invloed gewonnen.”

Inlichtingen

Het roept de vraag op of spectaculaire berichten van de Amerikaanse bemoeienis met de Oekraïense oorlogsinspanning daarin instrumenteel zijn geweest. Enkele weken geleden lekte uit dat Amerikaanse inlichtingen hadden geholpen het Russische vlaggenschip te treffen en generaals uit te schakelen. Probeerden de hardliners een fait accompli te stellen?

„Volgens mijn bronnen voorzien de VS Oekraïne inderdaad van militaire inlichtingen – zij het niet zoveel als ik denk dat nodig is. Ik denk dat iemand in de Amerikaanse regering wilde dat zij iets van de eer van het werk van Oekraïne zou krijgen. Dat zou direct een antwoord zijn op critici zoals ik, die vinden dat de regering méér moet doen.”

Herbst denkt dat angst voor de reactie van Poetin de Amerikaanse opstelling te lang heeft bepaald. „Maar het is nu gelukkig alweer een maand geleden dat ik voor het laatst iemand heb horen zeggen ‘we kunnen X niet doen, anders provoceren we Poetin’. Het lijkt erop dat ze zich nu eindelijk realiseren dat die handelwijze een cadeautje voor Poetin was.”

Herbst is niet bang dat daarmee een direct conflict met Rusland dichterbij is gekomen. „De kans daarop is eerder afgenomen. Als Poetin ons denkt te kunnen chanteren door te dreigen met kernwapens in Oekraïne, zal hij dat ook doen bij Estland en Letland. Laten wij ons intimideren door Poetins nucleaire chantage in Oekraïne, dan vergroten we de kans op een conventionele oorlog elders.”

Russische en Chinese bommenwerpers hebben dinsdag onaangekondigd een gezamenlijke oefening uitgevoerd. De vier toestellen vlogen circa dertien uur boven de Japanse Zee, terwijl de regeringsleiders van de zogenoemde Quad – een verbond van de Verenigde Staten, India, Japan en Australië – dinsdag in de Japanse hoofdstad Tokio bijeen waren om te overleggen over regionale veiligheid. De oefening van dinsdag (met twee Russische Tu-95-bommenwerpers en twee Chinese H6’s) is niet de eerste gemeenschappelijke oefening van beide landen. Het is wel de eerste sinds het begin van de Russische oorlog tegen Oekraïne. (AFP)