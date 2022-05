Vrije Vogels van Ilja Gort is een vederlicht zomerboek dat grossiert in potsierlijke plotwendingen

Iedereen leest pulp. Kijk naar de in het Nederlands geschreven thrillers in de Bestseller 60. Dat zijn Roadtrip van Suzanne Vermeer, Vrije vogels van Ilja Gort, Ciao bella van Linda van Rijn en Zomeravond van opnieuw Suzanne Vermeer, vederlichte ‘zomerboeken’ die doen vermoeden dat aan het strand of bij het zwembad een taboe rust op zelfs de lichtste vorm van hersenactiviteit.

Op deze plek oordeelde Judith Eiselin een week geleden dat Roadtrip van Suzanne Vermeer „een verbijsterend slap boek” is, nog het meest geschikt „om op de camping als onderzetter te gebruiken”. Vrije vogels van Ilja Gort, nummer 14 op de bestsellerlijst, lijkt eenzelfde lot beschoren.

Ilja Gort (71, alpinopet, gevorkte baard met twee kurkentrekkervormige slierten) spreekt al decennia een groot publiek aan. Tot halverwege de jaren negentig was hij componist van reclametunes (zoals ‘twee kleuren in een potti’ voor broodsmeersel Duo Penotti). Daarna werd hij wijnboer en maker van veelgedronken ‘slurpwijn’, presentator van het AvroTros-reisprogramma Gort over de grens én auteur van tal van wijnboeken en als ‘romans’ geafficheerde spannende boeken, die verschijnen bij Gort Publishers, inclusief wijnflesvormige boekenlegger van Château Gort & Gort.

Ilja Gort: Vrije vogels. Gort Publishers, 240 blz. €16,99

Vrije vogels is het vervolg op Bed en Breakfast en Godendrank, eerdere avonturen met Abel en Angela, idealistische Nederlandse wijnboeren in Zuid-Frankrijk. In het nieuwe boek komt de Brabantse motorbendeleider Sjeng langs om Abel te vermoorden. Die afrekening mislukt en, wonder boven wonder, Abel raakt direct bevriend met Sjeng en diens vriendin Kimberley. Gezamenlijk trekken ze ten strijde tegen een andere in de Pyreneeën wonende crimineel.

Wat zijn de ingrediënten van Gorts succesformule? De schrijver rijgt de gemeenplaatsen aaneen. De motor van de bendeleider heet een ‘stalen monster’, wijn een ‘godendrank’ of ‘druivennat’. Eindeloos weidt hij uit over eten en wijn. Voortdurend wisselt hij van register. Verheven natuurgevoelens over ‘het ultieme Zijn’ laat hij volgen door platheid, ‘wijffies’ die met nijlpaarden worden vergeleken en grappen als: „Ken je die mop van die vent met die grote lul die naar de hoeren ging? Nee? Die ging niet.”

Als het verhaal vast dreigt te lopen brengt helderziendheid soelaas

Hij grossiert in potsierlijke verhaalwendingen. Kimberley kan met dieren spreken en ‘voelt dingen’: „Soms lijkt het wel als ik boodschappen doorkrijg.” Als het verhaal vast dreigt te lopen brengt haar helderziendheid steeds soelaas. Tot verdriet van de vrouw zelf. „Ik wil zo graag normaal zijn. Ik voel zo veel, ik zie zoveel. En dat wil ik niet!”

En dan is er nog een ‘toverrugzak’ waar tijdens een roadtrip steeds gekoelde rosé en wijnglazen uit komen, en een pratende, eveneens helderziende ezel die tot tweemaal toe Bosnische huurmoordenaars met automatische wapens uitschakelt én met levenswijsheden strooit. „Het is nooit te laat om te worden wie je eigenlijk bent”, balkt de ezel. En: „Als je de verkeerde bril opzet is het leven een tranendal.”

Dat zou de leesbril voor Vrije vogels kunnen zijn.

