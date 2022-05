Verleidelijk eten uit Georgië, met een mix van de Aziatische en Zuid-Europese keuken

De Georgische keuken is onbekend in Nederland, maar niet onbemind. De laatste jaren groeide Georgië steeds meer uit tot een geliefde bestemming; om ons heen zoemde dat ‘je in Georgië zo lekker kunt eten en dat ze van die goede wijnen hebben’. En zo ontstond vaag het plan om naar het land af te reizen, tot de recente inval van Rusland in Oekraïne. Georgië had het zelf ook flink te stellen met de Russen, er zijn nog steeds Russische militairen gelegerd van een vorige oorlog met Georgië in 2008. Als we binnenstappen bij Batoni Khinkali zien we dat de bediening een button met de geel-blauwe vlag draagt, ook op afstand wordt meegeleefd.

7½ Sfeer gezellig, warm (ook door de open keuken), goede ontvangst Eten Georgisch Prijs 120,70 euro voor twee personen; 2 à 3 gangen, inclusief wijn, water, koffie/thee Batoni Khinkali Willemsparkweg 177, Amsterdam www.facebook.com/batonikhinkali

Er zijn niet veel Georgische restaurants in Nederland, twee naar wij weten, waarvan één in Amsterdam. Eerst huisde Batoni Khinkali op het Beukenplein, nu in het iets deftiger Oud-Zuid, de prijzen zijn dan ook gestegen. De hele ambiance is wat groter en luxer. Dat heeft z’n voordelen, maar nadeel is wel dat de bevlogen uitbater Levan niet veel tijd heeft bij ons aan tafel te komen om te vertellen over die bijzondere gerechten. De Georgische keuken is namelijk een mix van de Aziatische en de Zuid-Europese keuken, alles uit de regio komt samen in de gerechten. Het bekendste gerecht is ‘khinkali’, een soort grote dumpling. Een ander nationaal gerecht is ‘acharuli khachapuri’, brood als een bootje gevuld met speciale kaas en een lopend, bijna rauw ei.

We bestellen het veganmenu (28,50), want daarin zit sowieso khinkali (met champignons) en verder stoof van bruine bonen, gegrilde aubergine en spinazie met walnotenpasta en maisbrood. Voor de ander is er acharuli khachapuri (11,-) en shkmeruli (26,50), dat laatste is parelhoen (traditioneel met kip) in melk- en knoflooksaus met brood en salade. Als dessert hoeven we niet te kiezen, er is er maar één: bladerdeeg met frambozenjam, granaatappel en koriandersorbet (9,50).

De khinkali is een wonderschone deegcreatie met een grappig tuitje, er komt een apart vorkje bij dat op een slakkentang lijkt en de vulling van champignons is fijngesneden en spicy. Douze points! Het warme brood – acharuli khachapuri – is verslavend door het mengsel van gesmolten verse geiten- en koeienkaas waar we op advies van de bediening de eidooier doorheen roeren, de zachte binnenwand van het brood komt automatisch mee. Wauw, dit is je ware comfortfood! De bruine bonenstoof is eigenlijk een dikke soep, helaas is ie lauw, er is niet bezuinigd op de knoflook, de smaak is vol door de fijne groenten en verse kruiden.

De gegrilde aubergine en de spinazie in een droog bolletje – die moet uitgeknepen zijn – komt op vers maisbrood, prima. Dan de parelhoen: verleidelijk door de knapperige korst, van binnen mals en sappig, drijvend in een soep/saus van melk en knoflook met nog wat knoflookzout op de rand van het bord. Bijkomend effect: nadorst ’s nachts. Ook komt er een schaaltje eenvoudige salade met tomaat, komkommer en ijsbergsla op tafel, lekker fris!

Niet per se dorstlessend, wel met diepgang is de wijn: traditioneel geproduceerd met een half jaar fermentatie in kvevri – aardewerken vaten – op schilletjes, pitten en stengeltjes zonder toegevoegde gist. Hierdoor is de kleur van wijn meer amberkleurig. Deze Kisi Dakishvili (45,-) is ongefilterd en gaat op tafel in een karaf om het volle aroma vrij te geven. Het heeft in de verste verte iets weg van sherry en blijft goed overeind bij al die sterke smaken.

Als slotspektakel komt een dessert dat de helft van de tafel in beslag neemt: bladerdeeg gevuld met mierzoete jam en zoet en tegelijk zuur sorbetijs met koriander. Weinig subtiel, wel heel doeltreffend.

Batoni Khinkali is zo anders dan al die West-Europese keukens die wij gewend zijn, dat we deze reis graag nog eens ondernemen.

Batoni Khinkali aan de Willemsparkweg. Foto Olivier Middendorp

Recensent en journalist Petra Possel test wekelijks een restaurant in en om Amsterdam.