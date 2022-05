Van de Zandschulp naar volgende ronde Roland Garros na opgave tegenstander

Botic van de Zandschulp (26) heeft voor het eerst in zijn carrière de derde ronde van Roland Garros weten te bereiken. Zijn tegenstander, de Italiaan Fabio Fognini, moest in de derde set opgeven vanwege een blessure aan zijn rechteronderbeen.

In de volgende ronde wacht Van de Zandschulp mogelijk een ontmoeting met Rafael Nadal, die al dertien maal het grandslamtoernooi van Parijs won. Nadal moet op woensdagavond dan wel zijn partij tegen de Fransman Corentin Moutet weten te winnen.

Van de Zandschulp, de nummer 29 van de wereld, wist in de eerste set een break weg te werken en won de set met 6-4. Ook in de tweede set kwam hij op achterstand maar wist daarbij knap een 5-1 achterstand om te buigen naar een tiebreak, die hij vervolgens won. Fognini gaf in de derde set op bij een 3-2 achterstand.

Laatste Nederlander

Tallon Griekspoor werd eerder vandaag al uitgeschakeld op het toernooi in Parijs. Hij verloor in drie sets van de Amerikaan Brandon Nakashima: 6-7 (6), 4-6 en 2-6. Door de uitschakeling van Griekspoor in de tweede ronde en de eerdere uitschakeling van Arantxa Rus in de eerste ronde, is Van de Zandschulp de laatste Nederlander die nog actief is op Roland Garros.