Uitgerekend in de finale gaat het mis voor Feyenoord

Arne Slot had het bijzonder gevonden als iets in de speelwijze van AS Roma hem nog zou kunnen verrassen. Als de Portugese trainer José Mourinho iets zou vinden waarop zijn Feyenoord niet zou kunnen anticiperen. Vijfenvijftig duels speelde hij met zijn team dit seizoen, voor de finale van de Conference League deze woensdagavond in de Albanese hoofdstad Tirana. Het duel dat Feyenoord de vierde Europese hoofdprijs in de clubhistorie moet opleveren.

Dominant is Feyenoord in het eerste kwart van de wedstrijd. Het hanteert de speelwijze waaraan het gedurende het seizoen gewend is geraakt. Snel de bal verplaatsen, het liefst vooruit. Het spel waar de ploeg uit Rotterdam – en trainer Slot – het afgelopen jaar vaak om zijn geprezen.

Als een geslepen ploeg dringt tegenstander AS Roma vanaf pakweg minuut vijfentwintig iets aan. Niet met grote stappen, liever mondjesmaat. De zoveelste nuttige balverovering op de eigen helft of het middenveld, dan loerend op de ruimte die de tegenstander achter heeft gelaten.

Feyenoord heeft meer overtredingen nodig. Kruipt een speler van AS Roma ervoor, dan is een hand op de schouder de enige oplossing die rest. Een verrassing is het niet, dit spelbeeld. In voorbeschouwingen op de finale tegen AS Roma ging de aandacht vooral uit naar trainer Mourinho. Veelgeprezen voetbalbrein. Met als ultiem uitgangspunt de eigen defensieve kwaliteiten. Vanuit daar moet het spel ontregeld worden en de tegenstander afgebluft.

Een winnaar is hij, de Portugees, met zijn erelijst als stevig bewijs. Van de vijftien finales die hij met onder meer FC Porto en Internazionale speelde voor deze woensdag, won Mourinho er twaalf. Met als laatste hoogtepunt de eindstrijd van de Europa League in 2017, toen hij met Manchester United het destijds veelgeprezen aanvalsspel van Ajax volledig lamlegde en won.

Romeinse goal

Minuut 32. De Oostenrijkse verdediger Gernot Trauner, dit seizoen toch een stabiele factor achterin bij Feyenoord, schat een lange bal van een Roma-verdediger verkeerd in. Zijn kale hoofd schampt de bal slechts, waardoor de Italiaan Nicolò Zaniolo in het strafschopgebied kan aannemen. De bal stuitert van zijn borst, net iets te ver, zo lijkt het. Maar de van een blessure teruggekeerde doelman Justin Bijlow kan er niet bij. Met een soepele voetbeweging tikt Zaniolo de bal langs hem. AS Roma staat op voorsprong.

Als een bewaker roept Mourinho na het doelpunt de juichende wisselspelers terug de dug-out in. Hij weet dat het belangrijkste deel van de wedstrijd nog moet komen. Nu de tegenstander nog meer gaat aanvallen, moet zijn defensieve plan overeind blijven.

Waar Feyenoord de vierde Europese prijs kan binnenslepen, daar staat voor AS Roma de tweede serieuze internationale prijs op het spel. Want de Conference League, na de Champions League en de Europa League het derde Europese niveau, is in een seizoen tijd een serieus toernooi geworden. Ook voor de Europese voetbalbond UEFA was dat een verrassing, getuige de keuze voor het stadion in Tirana als locatie voor de eindstrijd. Alleen met de eigen aanhang had Feyenoord al aan de capaciteit van ruim 22.000 toeschouwers kunnen voldoen.

„We hadden niet gedacht dat er zoveel interesse zou zijn in dit toernooi", zei UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin. Met Feyenoord en AS Roma stonden er volgens hem twee teams in de finale die mee zouden kunnen in de Champions League.

Het idee achter het toernooi was om meer wedstrijden te creëren voor meer teams. Veel clubs uit de Europese voetbalperiferie maakten hun internationale debuut, maar uiteindelijk komen twee clubs bovendrijven met de nodige ervaring in Europa.

Handigheidjes

Na de teleurstelling van de eerste helft moet Slot zijn ploeg in de rust voor de 56ste en laatste keer dit seizoen opladen voor het tweede deel. Iets dat lijkt te zijn gelukt, de energie is terug in de eerste minuten na rust. Uit een ingestudeerde hoekschop raakt Trauner de paal. Een paar minuten later keert de Portugese doelman Rui Patricio van AS Roma na een soepele aanval een schot van linksback Tyrell Malacia, met opnieuw hulp van de doelpaal.

Maar waar het aantal te spelen minuten afneemt, daar groeit de frustratie aan Feyenoord-zijde, ook bij trainer Slot. Over handigheidjes van Roma-spelers die het spel vertragen. De seconden die voorafgaan aan een uittrap van de doelman lijken op minuten. Samen met collega Mourinho is hij bijna het hele duel in gesprek met de vierde man.

De Portugees speelt zijn favoriete rol. Pept op waar nodig, daagt uit, zet zijn team op scherp. Bij een ploeg zonder echt grote namen gaat de aandacht ook sneller uit naar de trainer. Bij AS Roma loopt geen Francesco Totti meer rond, ook geen Daniele de Rossi. Spelers die tot de internationale voetbaltop behoorden, of in ieder geval daar tegen aanschurend.

Het is een club zonder prijzenkast, zei Mourinho zelf voorafgaand aan het duel. AS Roma won in 1961 de Jaarbeursstedenbeker, een verre voorouder van de Europa League. Drie landskampioenschappen en een handjevol bekers volgden, waarvan de laatste prijs de Coppa Italia was in 2008.

Mourinho zal het als een uitdaging hebben gezien om die kast te vullen, toen hij afgelopen zomer aan zijn eerste seizoen begon bij AS Roma. Een die alleen hij aan zou kunnen.