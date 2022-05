‘Schutter Texas kondigde zijn daad aan via Facebook’

De schutter die dinsdag negentien kinderen en twee docenten doodschoot op een basisschool in het Texaanse dorp Uvalde kondigde zijn gruweldaad zo’n halfuur van tevoren aan via Facebook. Dat heeft de Texaanse gouverneur Greg Abbott woensdag gezegd op een persconferentie, meldt persbureau AP. De 18-jarige Salvador Ramos plaatste drie posts, waarin hij ook zei zijn grootmoeder te zullen doodschieten.

Ramos gebruikte een semiautomatische AR-15. Het is een wapen dat vaker bij dergelijke schietpartijen is gebruikt. Ramos had het geweer legaal gekocht, vlak na zijn achttiende verjaardag. Alle slachtoffers bevonden zich in één klaslokaal. Bij de aanval raakten ook zeventien mensen gewond. De schutter had voor zover bekend geen geschiedenis van geestelijke problemen of crimineel verleden.

Lees ook: Ook na bloedbad op Texaanse school stevenen de VS af op méér wapens

Persconferentie verstoord door Democraat

„Het kwaad trok gisteren door Uvalde”, zei Abbott. Diens woorden vielen niet bij iedereen in goede aarde. Democraat Beto O’Rourke, die het dit jaar tegen Abbott opneemt in de verkiezingen voor het gouverneurschap, onderbrak de conferentie door te roepen dat Abbotts reactie „voorspelbaar” was en beschuldigde hem ervan niets te hebben ondernomen om wapengeweld terug te dringen. „Je doet helemaal niets”, schreeuwde de Democraat. O’Rourke werd de zaal uitgehaald, waarbij aanwezigen hem uitscholden. De politicus zat van 2013 tot 2019 in het Huis van Afgevaardigden en was één van de 29 politici die namens de Democraten presidentskandidaat wilde worden bij de verkiezingen van 2020.

De Amerikaanse president Joe Biden reist waarschijnlijk komend weekend naar Uvalde, zo meldt een medewerker van het Witte Huis aan persbureau Reuters. Momenteel worden de details van het bezoek uitgewerkt. Dinsdag sprak Biden al in een televisietoespraak zijn afschuw uit over de massamoord.