Romeinen, Rotterdammers en Tiranezen op één plein – deze finale is het beste dat Albanië is overkomen

Bij het eerste en naar later blijkt enige doelpunt van de wedstrijd, is direct duidelijk: op de Nederlanders na is iedereen in het stadion voor AS Roma. De stille meerderheid barst uit in een lang ovationeel applaus. Tot dan hebben de liederen en gebrul van het Feyenoord-legioen het kleine spiksplinternieuwe stadion gevuld, net als zij de hele, bloedhete dag lang het centrum van Tirana hebben gedomineerd.

Daar is het de hele dag feest. De angst voor supportersgeweld onder de autoriteiten en burgers van de hoofdstad van Albanië en aangejaagd door nachtelijke schermutselingen en talloze arrestaties, bleek ongegrond. Die was ook nooit zo groot geweest om fanzones in afgelegen, afgetrapte buitengewesten van de stad te plaatsen, een bekend procedé om maximale controle over hooligans te krijgen. Niet in Tirana. Hier wil een stad en land iets bewijzen. De Feyenoord-supporters krijgen een plek op de promenade die van het centrale plein naar het meest luxueuze warenhuis van het land voert. De Roma-fans mogen feesten in het mooiste park van Albanië.

Feyenoord-supporters kijken ervan op. „Alsof ze het echt leuk vinden dat wij hier zijn,” zegt een vader die een Feyenoordshirt draagt met de opdruk ‘Het Legioen’. Hij is naar Tirana gekomen met zijn twee zoons. „Zij zeggen ook: de mensen ontvangen ons hier zo vriendelijk, dat is eigenlijk nauwelijks te geloven.” Ze verwachten dat Rick Karsdorp een zwak „tikkie terug” op de Italiaanse keeper zal geven, om zo zijn oude club te laten winnen. „Zijn familie woont nog in Rotterdam, hij werd zelfs eens uitgeleend aan Feyenoord om weer speelminuten te maken. Hij weet wat hij ons is verschuldigd.”

Het loopt anders. Een zuur gelag voor de supporters die er veel voor over hadden om erbij te zijn in Tirana. Voor de wedstrijd vertellen zij erover. Over een vijftiger uit het legioen die met jicht en veel pijn toch is gegaan. Over een maat die nog maar een paar dagen eerder een naast familielid heeft verloren. Een gezin dat drie keer heeft moeten overstappen en 27 uur over de reis deed. Roeland Haanen (52) houdt van die heroïek. Doorzettingsvermogen, opoffering, trouw. „We willen natuurlijk geen dagjesmensen. Dat is ook het enige moeilijke aan deze dagen: er heerst nu zo’n feeststemming rond Feyenoord, ook buiten Rotterdam. Het wordt iets te gezellig, dat past ons niet.”

Na het verlies is die ambivalentie Haanens probleem niet meer. Hij appt: „Feyenoord-supporter ben je voor de beleving, niet voor de successen. En wat een fantastische beleving was dit Europees seizoen. Trots op Feyenoord!” Haanen had zijn kaartje gekocht op de zwarte markt, voor 1.192 euro. De vlucht vanaf Dortmund kostte 800 euro. Was dat het waard? Haanen: „Ik ben over de vijftig. Hoe vaak krijg ik deze kans nog?”

Een grote replica van de trofee van de Conference League in het centrum van Tirana. Foto Pieter Stam de Jonge/ANP

Succes van een nieuw toernooi

Niet alleen de supporters waren aangenaam verrast in aanloop naar de finale. Ook de Europese voetbalbond UEFA. Vooral over de belangstelling. Voorzitter Aleksander Ceferin kon daarom begrip opbrengen voor de kritiek op de stadionkeuze. Voortaan zou de UEFA denken aan grotere stadions.

Het succes van dit nieuwe Europese toernooi uit zich duidelijk op het Skanderbeg-plein, in het centrum van Tirana. Daar staat de hele woensdag een forse rij, in de brandende zon. Duizenden Romeinen, Rotterdammers en Tiranezen wachten rustig op hun beurt om een schavotje op te klimmen en daar op de foto te gaan met de beker, een trofee die nooit eerder werd uitgereikt maar kennelijk toch de status van relikwie al heeft bereikt. Sommigen zoenen de bokaal.

De inschattingsfout van de UEFA-chef is een geluk voor Tirana, dat de stad niet meer is af te nemen. Het geweld lijkt binnen de perken te zijn gebleven. Hoewel het er natuurlijk wel was, in de nacht van dinsdag op woensdag. Negentien politiemensen raakten daarbij gewond. Eentje liep steekwonden op. De politie zette traangas in en arresteerde bijna honderd mensen, voornamelijk Italianen. Tien burgers belandden in het ziekenhuis. Twee Nederlanders zullen in hechtenis blijven – een officieel onderzoek is tegen ze ingesteld.

In de vroege woensdagochtend zijn ook nog eens tachtig Italiaanse fans via Durres terug op de boot naar Italië gezet. „Gedeporteerd”, noemen Albanese kranten het. Tiranezen maken zich er vrolijk over, omdat illegaal in Italië verblijvende Albanezen jarenlang werden teruggestuurd naar Albanië, vaak per boot. „Het zouden er 84 moeten zijn”, zegt een Albanees in gesprek met een groepje Feyenoord-supporters. Dat getal bedoelde hij als verwijzing naar de tragedie van Otranto, in maart 1997. Toen verloren 84 Albanezen het leven nadat hun boot door een Italiaans schip was geramd en zonk. De slachtoffers waren op de vlucht voor de chaos en het geweld dat Albanië in die dagen teisterde. Het is altijd onduidelijk gebleven of er (Italiaanse) opzet in het spel was.

Feyenoord-supporters steken vuurwerk af tijdens de finale. Foto Maurice van Steen/ANP

Plassen in het openbaar

Maar niet alle ballen op de Italianen. De man, die niet met zijn naam in de publiciteit wil, laat een filmpje zien dat in de loop van de dag steeds vaker rondgaat in WhatsApp-groepen van Albanezen. Te zien is een Feyenoord-fan die een politieagent toetakelt. Hard. De locoburgemeester, Anuela Ristani, bevestigt de authenticiteit van de beelden. Het geweld verbaast haar overigens minder dan het plassen in het openbaar. „We hebben overal mobiele wc’s gezet, echt, rijen lang, maar kennelijk is dat een ding onder supporters, dat je tegen gebouwen aan plast.”

Maar zij is ambtsdrager. De meeste Albanezen beleven de finale anders. Zij zien die allerminst als een voorafje voor de Champions League-finale, aanstaande zaterdag in Parijs. Deze finale van de Conference League is het beste dat Albanië is overkomen sinds mensenheugenis. „Misschien dat alleen de komst van de Scorpions in 1996 in de buurt kwam”, zegt Olsi Avdija (43). Elvis Toci (52): „Dit is het beste sinds we het standbeeld van de dictator tegen de grond haalden.” Dat was in februari 1991. Toci’s echtgenote Edlira (47) corrigeert hem. „Dit is beter. Want hier slopen we niets. Hier bewijzen we dat we iets kunnen organiseren. Iets maken. Iets positiefs.”

Haar man geeft haar gelijk. „Vandaag is Albanië deel van Europa geworden. Dit is de mooiste dag voor Albanië ooit.” De loco-burgemeester wil nog niet zo ver gaan. „Ik ben pas gerust als het laatste vliegtuig is vertrokken.”