Pfizer gaat medicijnen tegen kostprijs verkopen in 45 arme landen

Pfizer gaat alle medicijnen waar het een patent op heeft zonder winstoogmerk verkopen in 45 arme landen. Dat heeft Pfizer-topman Albert Bourla woensdag aangekondigd op het World Economic Forum in Davos. Medicijnen die het bedrijf in de toekomst ontwikkelt, vallen ook onder het zogeten ‘Akkoord voor een gezondere wereld’.

Om welke landen het precies gaat is niet duidelijk, maar Bourla sprak van de 27 armste landen en 18 landen die de afgelopen tien jaar naar de op een na armste categorie van de Wereldbank zijn gestegen. In Malawi, Rwanda, Senegal, Oeganda en Ghana gaan de prijzen als eerste omlaag om te kijken tegen welke logistieke problemen het plan aanloopt.

Pfizer gaat ook samenwerken met de Bill en Melinda Gates Foundation om medicijnen en vaccins te ontwikkelen die vooral in de armere landen nodig zijn, bijvoorbeeld tegen groep B-streptokokken. De Malawiaanse president Lazarus Chakwera reageerde in Davos: „Voor Malawi, waar toegang tot medicijnen en vaccins een uitdaging is, betekent dit akkoord dat onze zoektocht naar universele gezondheidszorg een echte kans maakt.”

Winstbejag door farmaceutische bedrijven speelt een rol in de lage vaccinatiegraad tegen Covid-19 in Afrika. Lees hier de analyse.