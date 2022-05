Je kunt ook te véél bewaren. Op mijn 8ste legde ik een collectie van lege vulpenvullingen aan. Als 16-jarige noteerde ik in een roze, pluchen notitieboekje alle sms’jes die ik ontving. (17 april 2002: ‘Heyy liefie hoe ging wiskunde?’ 24 september 2002: ‘Haha paprika misschien.’). En nu, op mijn 36ste, houd ik nauwgezet een dagboek bij. (24 mei 2022 ’08.05 wakker door grasmaaier. Ontbijt met A., aardbeienkwark.’) Ik documenteer de onbenulligheden van mijn leven als een plichtsgetrouwe politicus. Een hoarder van herinneringen.

In zelfhulpboeken wordt loslaten geprezen als levenskunst. Wie verzamelt houdt te krampachtig vast aan het verleden. Opruimgoeroes pleiten voor een lege inbox en een clean desk policy. Archiveren is een stoffig museumwoord.

Toch is less niet altijd more. Voor natuurbehoud, bijvoorbeeld, is hoarden geen verzamelstoornis maar een vereiste. Een eeuw geleden formuleerde de Amerikaanse ecoloog Aldo Leopold de ‘First Law of Intelligent Tinkering’. Die stelt dat een slimme doe-het-zelver alle onderdelen van iets bewaart. Een stilstaand horloge, een kapotte magnetron? Houd de kleinste, onbeduidendste schroefjes bij je, want die blijken later in het knutselproces vaak van doorslaggevend belang. Zo is het ook met natuurbescherming, redeneerde Leopold. Wees zuinig op de mug en op de mier: zonder dat je het weet kunnen ze een essentiële rol in het ecosysteem spelen.

En dus documenteren biologen toegewijd de biodiversiteit. Ze leggen zadenbanken aan om gewassen voor de toekomst te bewaren, creëren natuurreservaten, ontwikkelen fokprogramma’s voor bijna-uitgestorven soorten. Vaak tegen beter weten in. Niet zelden gaan hun pogingen de mist in door stropers, projectontwikkelaars of oorlogsgeweld – vorige week bleek dat de Nationale Genenbank voor Planten in Oekraïne is vernietigd door bominslagen en brand.

Soms ook werken dieren hun eigen voortbestaan tegen, alle reddingspogingen ten spijt. Zo dreigt de Australische prachtkever uit te sterven omdat mannetjes in plaats van te paren liever lege bierflesjes bespringen: die ogen als het glanzende achterwerk van een supervrouwtje. En recent verzamelden biologen in tijdschrift Ecology honderden observaties van amfibieën die seks hebben met de verkeerde partner: een dode vis, een koeienvlaai, een mango, een laars.

Desondanks staat ‘dieren kijken’ in de top-5 van saaiste hobby’s, blijkt uit een onderzoek dat Ben Tiggelaar deze week in NRC aanhaalde. Het observeren van vogels of mieren overtroeft qua saaiheid het verzamelen van munten of postzegels.

Het maakt natuurbeschermers niet uit. Ze blijven zich, -Leopold indachtig, inzetten voor elke soort. Ook de mug en de prachtkever zijn het waard gered te worden. Of, in verzamelaarsjargon: spaar ze allemaal.

Gemma Venhuizen is biologieredacteur en schrijft elke woensdag een column op deze plek.