Pas rond elf uur dooft het geschreeuw in Rotterdam

Mannenstemmen. De hele woensdag is Rotterdam gevuld met mannenstemmen. In de middag zijn het plukjes gejoel, die her en der in de stad aanzwellen en weer wegebben. Vlak voor de wedstrijd klinkt een constant gejuich, het golft over de daken tot ver buiten het centrum.

Pas als Feyenoord tegen elf uur ’s avonds de Conference League-finale tegen AS Roma in Tirana met 1-0 heeft verloren, dooft het geschreeuw. Hier en daar wordt gevloekt en getierd. „Kutwedstrijd”, roepen halfdronken supporters op de Coolsingel. Maar vooral wordt er dan gezwegen.

Voor het stadhuis heeft de politie zich verzameld – te voet en te paard. ME-busjes staan klaar, om de hoek wacht de waterwerper. Terwijl een grote stroom supporters over een tapijt van plastic bierglazen richting station loopt, beginnen de relschoppers te keten. Ze hingen al een half uur lang op de Coolsingel en ze hebben er zin in. Het bekende patroon: capuchonnetje op, sjaal voor het gezicht, (zwaar) vuurwerk gooien. Ze fokken elkaar op. De ME voert charges uit, de waterwerper wordt ingezet, tientallen mensen worden opgepakt.

Overal schermen

Het Feyenoord van coach Arne Slot begon om negen uur ’s avonds aan de wedstrijd in het Air Albania Stadion in Tirana. Zo’n 15.000 tot 20.000 supporters zijn afgereisd naar Albanië. De supporters die in Nederland bleven, kijken zoveel mogelijk samen in Rotterdam. Daarom werden afgelopen dagen overal in de stad schermen opgehangen om de wedstrijd op te bekijken. In verschillende cafés kunnen supporters gratis kijken, zolang ze maar bereid zijn om een bier te bestellen. De bekende uitgaansstraat Witte de With staat de hele avond stampvol feestende mannen in spijkerbroek en Feyenoordshirt onder hun warme jas – het is frisjes. Biertje in plastic beker in de hand. Er zijn ook wat vrouwen.

Op de meest plekken werden zelfs heuse festivalterreinen gecreëerd, met hekken én entreekosten. Zoals naast de Erasmusbrug, op het Noordplein en in de Oude haven. Op het Stadhuisplein konden 5.000 mensen terecht. Overal zijn alle kaarten uitverkocht. Ook de 48.000 plaatsen in de Kuip, waar vier reusachtige schermen op een kubus op de middenstip zijn geplaatst, waren meteen weg. Een uur voor de wedstrijd zat het stadion al vol. Sophie (20) – ook aanwezig – meldt dan dat ze tussen heel veel opgewonden zenuwachtige mannen zit, maar dat de sfeer uitstekend is.

Supporters van Feyenoord treuren en troosten elkaar op het Willemsplein in Rotterdam na de verloren Conference League finalewedstrijd tegen AS Roma. Het werd 1-0. Treurende supporters in Rotterdam.

Jens de Kruijter (21) uit Zwijndrecht is met een vriendengroep op weg naar het terrein naast de Erasmusbrug. Ze hebben kaarten en moeten rennen. Ze hadden drie kwartier op hun hamburger moeten wachten, daarom zijn ze vertraagd. Om acht uur gaat het hek dicht en komen ze er niet meer in. Als Feyenoord wint, gaat Jens de Hofpleinfontein in, zegt hij. „Waarschijnlijk.” Alles best, grijnzen zijn vrienden. Als ze de laatste trein om 1 uur terug naar Zwijndrecht maar halen.

Niet iedereen heeft kaarten voor een terrein. Twee mannen uit Drachten vertellen na de wedstrijd dat ze er pas in Rotterdam achter kwamen dat ze beter kaartjes hadden kunnen bestellen. Nu hebben ze de wedstrijd onhandig over een hek glurend moeten volgen – de langste van de twee lukte dat beter dan de kortste.

Enkele supporters namen al voordat de wedstrijd begon een duik in de Hofpleinfontein. Dat is niet verboden, zei de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb eerder vanuit Tirana, maar hij is er geen voorstander van. Want supporters kunnen op de rand vallen en dan naar het ziekenhuis moeten. Na de verloren wedstrijd is de fontein groen verlicht en leeg. De binnenstad werd snel leeggeveegd.